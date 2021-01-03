MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Meryem Kasap, Survivor'a dönüyor! Cesur pozları olay olmuştu

Meryem Kasap, Survivor'a dönüyor! Cesur pozları olay olmuştu

03.01.2021 10:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meryem Kasap, Survivor'a dönüyor! Cesur pozları olay olmuştu

Survivor 2020'de sakatlık nedeniyle elenen Meryem Kasap Survivor kadrosuna yeniden dahil oldu. Survivor ünlüler takımında yarışacak olan Meryem Kasap kimdir merak konusu oldu. Kasap'in karantinadaki cesur pozları olay olmuştu. İşte Survivor Meryem'in merak edilenleri...

Survivor 2020 başlarken, Dominik'te dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını duyan yarışmacılar şok olmuş, Acun Ilıcalı'dan duyduklarına inanamamışlardı. Yarışmadan elenen adaylar ise hava sahası kapatıldığı için Dominik'te mahsur kalmışlardı.

Survivor 2020'de sakatlık nedeniyle elenen Meryem Kasap o dönem karantina pozlarıyla olay olmuştu. Survivor Meryem yeniden Survivor'a gitme kararı aldı.

Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosu belli oldu. Milli sporcumuz Meryem Kasap, Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor.

2

Meryem Kasap sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bildiğiniz üzere geçen yıl ağır bir sakatlik yaşadım. Sıkı bi çalışma temposu ve sizlerin duaları ile çok şükür bu sakatlığı atlattım. Şimdi yeni bi maceraya, yarım kalan hayalimi tamamlamaya gidiyorum" dedi.

Geçen sezon talihsiz bir sakatlık geçiren ve Survivor’a veda etmek zorunda kalan Meryem Kasap, Survivor 2021 kadrosu açıklanması ile araştırılan isim oldu.

Peki, Meryem Kasap kimdir, kaç yaşında, nereli?

4

MERYEM KASAP KİMDİR?

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilenmiş.

Sporla tanışması lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı.

3

2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı.

Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürüttü. Kararlılığı ve azmi sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi. Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve Türkiye’yi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalya kazandı.

1

Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takim sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken diğer yandan fitness eğitmenliği ve Personal Trainer’lık yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
Seks oyuncaklarını bakın ne için kullanıyormuş! Bomba itirafSeks oyuncaklarını bakın ne için kullanıyormuş! Bomba itiraf
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü profesörden çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak

Ünlü profesörden çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak

Bodrum'da korkunç olay! Elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Bodrum'da korkunç olay! Elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

'Malatya'da engelli kıza tecavüz' iddiası hakkında flaş açıklama

'Malatya'da engelli kıza tecavüz' iddiası hakkında flaş açıklama

Genç çift vahşice katledildi! Kan donduran ifade

Genç çift vahşice katledildi! Kan donduran ifade

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

İlginizi Çekebilir

Şömine başında dertlendi! 2021 paylaşımı olay oldu

Şömine başında dertlendi! 2021 paylaşımı olay oldu

Kızları sosyal medyayı salladı!

Kızları sosyal medyayı salladı!

Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Tepki yağdı

Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Tepki yağdı

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Olay oldu! Ebru Gündeş'ten bomba teklif

Olay oldu! Ebru Gündeş'ten bomba teklif

Diğer Haberler

Survivor Melis Sezer kimdir? Melis Sezer kaç yaşında, nereli?

O da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildi

Oğlunun ani ölümüyle yıkılan Hümeyra ilk kez görüntülendi! 'İyi değilim'

Oğlunun ani ölümüyle yıkılmıştı! 'İyi değilim'

Miley Cyrus ev dekorasyonunda seks oyuncaklarını kullanıyormuş!

Seks oyuncaklarını bakın ne için kullanıyormuş! Bomba itiraf

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun taytlı pozları olay oldu

Anne-kıza beğeni yağdı! Taytlı pozları olay oldu

Merve Boluğur: Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?

'Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?'

Seren Serengil'in annesinden bomba açıklama! 'Gitmiş bir daha ameliyat olmuş'

Hastalığıyla ilgili annesinden bomba açıklama! 'Gitmiş bir daha...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.