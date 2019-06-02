Meryem Uzerli'den iddialı paylaşım!

Dünyanın en önemli film organizasyonlarından biri olan Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda yürüyerek dikkatleri üzerine çeken Meryem Uzerli, gece için tercih ettiği transparan kıyafetlerle de uzun sürekonuşulmuştu.

Cesaret ve dikkat çekmek arasında gidip geldiği konuşulan kıyafetleriyle ilgili herhangi bir yorumda bulunmayan Meryem Uzerli, instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı kareler ile kırmızı halıdaki şovunun cesaret başlığı altında değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

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Yazlık elbiselerini giyerek objektif karşısına geçen Uzerli, herhangi bir filtre kullanmadan çektiği karelerle beğeni topladı. Fotoğrafların üzerini kalp ve öpücük emojileri ile süsleyen Uzerli’nin bu karelerine takipçileri farklı paylaşımlar altından ‘Meryem coştu bir kere’ şeklinde yorumlarda bulundu.

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