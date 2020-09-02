Meryem Uzerli'den müjdeli haber! İkinci kez anne oluyor...

Sevgilisi ile bebek beklediğini söyleyen Uzerli, “5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz” şeklinde konuştu. Oyuncu, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti.

Meryem Uzerli yaklaşık bir senedir Mısırlı oyuncu Bassel Alzaro ile sevgili. Kısa süreli bir ayrılık yaşayan çift, ikişkilerini gözlerden uzak yaşamakta.

Bassel Alzaro, Meryem Uzerli’nin 4 yaşındaki kızı Lara ile daha önce tanışmıştı.



