Meryem Uzerli: DNA test sonuçlarına göre yüzde 6-8 Rus kökenliyim

Başrolünü üstlendiği 'Kovan' filminin 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'ndeki gösterimi için Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Meryem Uzerli, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Rusya’da 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde oynadığı 'Hürrem Sultan' rolüyle tanınan Uzerli, Moskova'da sıcak karşılandığını ve birçok insanla tanıştığını söyledi. Uzerli, "Daha önce yaptığım işlerin insanların kalplerini ısıttığını ve onlara mutluluk getirdiğini burada gördüm. Bu da benim için en büyük hediyelerden biridir" şeklinde konuştu.

Kovan filminde Ayşe karakterini canlandıran Uzerli, daha önce buna benzer bir karakteri canlandırmadığını ve bunun filmdeki rol tercihinde etkili olduğunu dile getirdi.

Uzerli, "Ayşe karakteri, şu ana kadar oynadığım karaktere benzemiyor. Ayşe, daha sakin ve daha melankolik bir karakter. Senaryoyu okuduğum zaman, bu projede mutlaka olmak istedim. Bu benim için değişik bir deneyim oldu" dedi. Çekimlerin Gürcistan sınırları yakınında gerçekleştiğini anlatan Uzerli, çekim süresince doğayla birleştiğini belirtti.