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  4. Meryem Uzerli: DNA test sonuçlarına göre yüzde 6-8 Rus kökenliyim

Meryem Uzerli: DNA test sonuçlarına göre yüzde 6-8 Rus kökenliyim

27.04.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hürrem Sultan ile tanınan Meryem Uzerli yeni filmini anlatırken DNA dizilimi yaptığını da söyledi ve ekledi: DNA test sonuçlarına göre yüzde 6-8 Rus kökenliyim.

Meryem Uzerli: DNA test sonuçlarına göre yüzde 6-8 Rus kökenliyim

Başrolünü üstlendiği 'Kovan' filminin 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'ndeki gösterimi için Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Meryem Uzerli, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Rusya’da 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde oynadığı 'Hürrem Sultan' rolüyle tanınan Uzerli, Moskova'da sıcak karşılandığını ve birçok insanla tanıştığını söyledi. Uzerli, "Daha önce yaptığım işlerin insanların kalplerini ısıttığını ve onlara mutluluk getirdiğini burada gördüm. Bu da benim için en büyük hediyelerden biridir" şeklinde konuştu.

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Kovan filminde Ayşe karakterini canlandıran Uzerli, daha önce buna benzer bir karakteri canlandırmadığını ve bunun filmdeki rol tercihinde etkili olduğunu dile getirdi.

Uzerli, "Ayşe karakteri, şu ana kadar oynadığım karaktere benzemiyor. Ayşe, daha sakin ve daha melankolik bir karakter. Senaryoyu okuduğum zaman, bu projede mutlaka olmak istedim. Bu benim için değişik bir deneyim oldu" dedi. Çekimlerin Gürcistan sınırları yakınında gerçekleştiğini anlatan Uzerli, çekim süresince doğayla birleştiğini belirtti.

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Uzerli, film çekimlerinin bazen fedakarlık gerektirdiğini, Kovan filminin çekimleri esnasında arıların sokmasına maruz kaldığını söyledi.

DNA DİZİLİMİ YAPTIRDI

Babası Türk, annesi Alman olan Uzerli, geçen sene DNA dizilimini yaptırdığını anlatarak, "Yaptırdığım DNA test sonuçlarında yüzde 6-8 Rus kökenli olduğum ortaya çıktı. Buna çok şaşırdım. Anneme ve babama sorduğumda ise ailenin geçmişinden birçok şey ortaya çıktı" dedi.

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Uzerli, "Aslında insanın nereden geldiği, nerede doğduğu, cildinin hangi renkte olduğunun hiç bir önemi yok. Benim için herkes aynıdır. Kendimi ve herkesi dünya insanı olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli
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