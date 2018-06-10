Meryem Uzerli doğal haline dönecek

Meryem Uzerli 2011-2014 arasında ‘Muhteşem Yüzyıl’da Hürrem’i oynarken yüzünde en ufak estetik yoktu.

Çünkü yapımcısı Timur Savcı kadroda kimsenin estetik yaptırmasını istemiyordu.

Posta'nın haberine göre; Meryem Uzerli son 2 yılda göz altı, şakak ve dudaklarına dolgu yaptırdı. Ama beğenilmedi, büyük eleştiri topladı.

Son olarak ünlü bir yönetmenden de “Çok yazık, yüzünü düzelt” uyarısı alan 34 yaşındaki oyuncu yanlışından dönmek için harekete geçti.

Yüz ve dudaklarındaki dolguları eritmeye karar verdi.

Bunun için önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip doktoruyla buluşacak, doğal haline dönecek.



