Meryem Uzerli reklam anlaşmasından 3 milyon TL aldı

‘Hürrem Sultan’ karakteriyle hem Türkiye’de hem de dünyada tanınan Meryem Uzerli tükenmişlik sendromuna yakalandığı söylemiş ve ani bir şekilde diziyi bırakarak doğup büyüdüğü Almanya’ya gitmişti. Bu süreçte iki kızı dünyaya gelen Meryem Uzerli, yurt dışındaki projelerde yer almaya başladı.

Meryem Uzerli, ilk reklam anlaşmasını da yaptı. Geçtiğimiz yıllarda Moskava'da gazetecilere yaptığı açıklamayla ülkede popüler hale gelen Uzerli, burada milyonluk reklam anlaşmasına imza attı. Rusya'da Sophie Bogarne isimli ünlü menajerle çalışmaya başlayan oyuncu, bir kozmetik markasının yeni yüzü oldu.

'Faberlic' adlı markayla masaya oturan oyuncu, reklam anlaşmasından 3 milyon TL aldı. Geçtiğimiz günlerde markanın tanıtımı için ülkeye giden Uzerli, lansmanda sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

Oyuncunun reklam anlaşmasının yanı sıra Rusya’da bir sinema filminde rol alacağı öğrenildi.

