Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar ve üzerindeki yazılar neyin habercisi?

Avrupa ve Birleşik Krallık, Temmuz ayında eşi benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgasıyla boğuşmuştu. Kuruyan bir iklimin ortasında ortaya çıkan 'açlık taşları' Avrupa genelinde endişeye yol açtı. Yaklaşık 400 yıl önce işlenen bu taşların, eski kuraKlık işaretleri olduğu biliniyor. Eğer bu taşlar su seviyelerinin düşmesi halinde su yüzünde görünür hale gelirse bu durum bölgenin ciddi bir tehlike altında olduğuna işaret ediyor.

''O KADAR ŞİDDETLİ DEĞİL''

Birçok insan taşların ortaya çıkmasından endişe duysa da, bazı bilim insanları, bu taşların tahmin ettiği kuraklık türünün her zaman çevresel felaketlerin göstergesi olmadığını ve 21. yüzyılda yaşanan kuraklıkların tarih boyunca yaşananlar kadar şiddetli olmadığını savundular.

Araştırmacılar, tarihsel kayıtların kuzey yarımkürede, özellikle 11. ve 15. yüzyılın ortaları arasında kuraklıkların “daha şiddetli, yaygın ve uzun süreli” olduğunu gösterdiğini söyledi.

SU SEVİYESİ DÜŞMÜŞTÜ

Bu hidrolojik haberciler en son 2018'de su yüzüne çıkmıştı. Öncesinde de 2015'te, görülmüşlerdi ve her iki olay da Prag'ın yaklaşık 60 mil kuzeyinde bulunan Çek Cumhuriyeti Decin'de meydana geldi. Taşlar açığa çıkmadan önce oradaki su seviyesi 45 inç düşmüştü.



