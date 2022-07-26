Kıyamet alameti olarak yorumlandı! Maymun yüzlü kedi vücutlu hayvan halka korku saldı

Filipinler’in Baranggay Baliwagan kentinde gelişimini henüz tamamlamadan dünyaaya gelen bir canlı ülkede tartışmaların fitilini ateşledi. Bir tarım öğrencisi olan Michael Severino’un çiftliğinde meydana gelen doğum sosyal medyanın da gündemine yerleşti. Severino, kedisinin doğum yaptıktan sonra mutasyona uğrayan yavrunun görüntülerini paylaştı. Görüntülerdeki canlı ilk olarak maymuna ardından ise bir uzaylıya benzetildi. Yerli halk canlının uğursuz ve kötü şans getirdiğine inanarak kimsenin bu canlıyı görmemesi gerektiğini iddia etti.

TEPKİLERE DAHA FAZLA DAYANAMADI

Sosyal medyadan gelen olumsuz yorumlarından ardından Severino, yavruyu cam bir kavanoza kapatarak ölüme mahkum etti. Doğan yavruyla birlikte üç kedinin daha dünyaya geldiğini belirten Severino, “Dört yavru vardı ve biri diğerlerinden çok farklıydı. Bir maymuna benziyordu. Bir boynuzu vardı” dedi.

Olayı inceleme altına aldıklarını belirten bir veteriner hekim yavrunun hamilelik sırasında gelişimini engelleyen bir durumun söz konusu olduğunu belirtti.



