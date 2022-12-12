Mesleği şaşırtıyor! Yabancıların düğünlerine gidip eğlenerek neredeyse servet kazanıyor... Ama nasıl?

Aslında Ladouceur'un yaptığı şeyi geleneksel bir fotoğrafçı ve kameramanın yapacağı şeyin daha güncel ve özgün bir versiyonu olarak tanımlayabiliriz. Sosyal medya, çiftlerin düğün günlerinin giderek daha büyük bir parçası haline geldiği için açılan bir hizmet açığını kapatan genç kadın, şimdi paraya para demediğini açıkladı.

GENİŞ PORTFOLYO

Düğün töreni sürecinde çiftlere birçok konuda eşlik eden Ladouceur, esasında düğün törenine katılmak, çiftle birlikte mümkün olduğunca eğlenmek ve bunu belgeleyerek onlar için unutulmaz bir portfolyo oluşturmakla görevli. Bu portfolyo birçok fotoğraf, video ve düğününüzün sosyal medyada viral olan unutulmaz bir görüntüsünü içeriyor.

HEM YEREL HEM ULUSLARARASI

Tam zamanlı bir dijital içerik üreticisi olarak çalışan Ladouceur, bu yıl 10 düğün yaptı ve 2023 için hem yerel hem de uluslararası olmak üzere 15 nikahı var. Genç kadın ise yaptığı işi Ladouceur, "Ben profesyonel bir düğün fotoğrafçısı veya kameraman değilim.Bir gelinin tüm gününün daha dolu bir resmini sunan anları yakalamak için oradayım." diye anlattı.



