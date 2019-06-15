Mesut Özil ile Amine Gülşe'den balayı pozu

Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile evlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yapmıştı.
Şu sıralar balayında olan çiftten Amine Gülşe Özil eşi Mesut Özil ile verdikleri bir aşk pozunu Instagram hesabı üzerinden kalp emojisi koyarak paylaştı.
Çiftin düğünü öncesinde balayını Mesut Özil'in Çeşme'de yaptırdığı 2 katlı süper lüks villada geçirecekleri konuşuluyordu.
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