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Mesut Özil ile Amine Gülşe'den balayı pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2019 15:56 | Son Güncelleme

Futbolcu Mesut Özil ile manken ve oyuncu Amine Gülşe 7 Haziran Cuma günü muhteşem bir düğünle evlendi. Çiftin balayından ilk kare geldi...

Mesut Özil ile Amine Gülşe'den balayı pozu

Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile evlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yapmıştı.

Şu sıralar balayında olan çiftten Amine Gülşe Özil eşi Mesut Özil ile verdikleri bir aşk pozunu Instagram hesabı üzerinden kalp emojisi koyarak paylaştı.

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Çiftin düğünü öncesinde balayını Mesut Özil'in Çeşme'de yaptırdığı 2 katlı süper lüks villada geçirecekleri konuşuluyordu.

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Amine Gülşe Amine Gülşe ile Mesut Özil

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