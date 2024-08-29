Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin lüks villası sosyal medyayı salladı! Görenler hayran kaldı! 'Saray yavrusu'

MYNET-Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli eşi Amine Gülşe, mutlu evlilikleri ile örnek çiftler arasında yer alıyor. 2019 yılında nikah masasına oturan ünlü çift her adımlarıyla olay oluyor.

GÖRENLER HAYRAN KALDI

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Amine Gülşe son olarak

lüks evinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Gülşe'nin evini görenler hayran kaldı.

YORUM YAĞDI

Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin lüks malikanesini görenler 'ev değil saray yavrusu', 'evin güzelliği şaka mı?', 'nasıl evlerde yaşıyorlar ya' gibi yorumlar yaptılar.

2019 yılında dünyaevine giren Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin Eda ve Ela isimli iki kızı var.