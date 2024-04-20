Mesut Özil ile Amine Gülşe 'yeni hobimiz' diyerek paylaştı! O kareye yorum yağdı

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli eşi Amine Gülşe, mutlu birliktelikleri ile dikkat çekiyor. Tüm boş vakitlerini çocuklarıyla birlikte geçiren çift bu defa son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin at üzerindeki bir fotoğrafını paylaşarak 'En yeni favori hobimiz' notunu düştü. Ünlü çiftin bu karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Mesut Özil ile Amine Gülşe'ye sosyal medyada; 'Harika poz', 'Çok güzelsiniz', 'İki güzel kalpli insan', 'En güzel çift' gibi yorumlar yapıldı.

Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çiftler arasındaki dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda geçtiğimiz günlerde 4 yaşına girmişti.

Son olarak kızları Eda'nın doğum günü partisinde sevdikleriyle buluşan Özil ailesi sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor.