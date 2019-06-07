Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin kına gecesi sosyal medyayı salladı

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, kınanın yapıldığı salona davullar eşliğinde çalan Mustafa Yıldızdoğan'ın şarkısı "Ölürüm Türkiyem" ile girdi.
Gecenin devamında Mesut, Amine Gülşen ile Ankara'nın Bağları isimli şarkıyla karşılıklı oynadı.
İşte o görüntüler:
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