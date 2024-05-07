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Met Gala'nın 'gizemli kadını' TikTok'ta viral oldu! Elbisesiyle interneti kasıp kavurdu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.05.2024 14:04
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Moda dünyasının en görkemli etkinlikleri arasında yer alan Met Gala 2024, New York'ta gerçekleşti. İş kadını Mona, Iris Van Herpen elbisesiyle interneti kasıp kavurdu

Met Gala'nın 'gizemli kadını' TikTok'ta viral oldu! Elbisesiyle interneti kasıp kavurdu

Met Gala 2024, New York'taki geleneksel davette dünyaca ünlü ismi kırmızı halıda buluşturdu.

Her sene farklı bir tema ile yapılan gecenin bu yılki teması bilim kurgu yazarı JG Ballard'ın 'Garden Of Time' isimli kitabından esinlenerek belirlendi.

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'Zamanın Bahçesi' olaran temaya uygun olarak ünlüler, farklı çiçeklerin öne çıktığı tasarımlarla boy gösterdi. İş kadını Mona Patel, etkinlikte boy gösterdikten kısa bir süre sonra sosyal medyada büyük bir merak uyandırdı ve kullanıcılar elbisesinden övgüyle söz etti.

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İNTERNETİ KASIP KAVURDU

Etkinlik için Zendaya'nın uzun süredir birlikte çalıştığı stilisti Law Roach ile birlikte çalışan Patel, gecenin kıyafet kodunu mükemmel bir şekilde özetledi: Zamanın Bahçesi.

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İş kadını Mona, Iris Van Herpen elbisesiyle interneti kasıp kavurdu. Çarpıcı elbisesi TikTok'ta viral oldu ve 'gizemli' konuk olarak etiketlendi.

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Sosyal medya kullanıcıları, 'Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel elbise', 'Onun adı Mona Patel ve herkes bu elbise yüzünden aklını kaybediyor, haklı olarak da öyle", 'Sadece tema olarak değil, aynı zamanda şimdiye kadar yapılmış en inanılmaz çalışma da olabilir', 'Elbise hareket ediyor! İçinde mekanizması olan kelebek bir elbiseye benziyor ve ah, muhteşem' yorumlarında bulundu.

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MET Gala New York moda kelebe
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