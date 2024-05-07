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MET Gala'yı salladı! Emily Ratajkowski yine kırmızı halıya damga vurdu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.05.2024 07:26
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Moda dünyasının en önemli gecesi olarak görülen Met Gala'ya ünlü isimler akın etti. Metropolitan Sanat Müzesi'nde boy gösteren isimlerden biri de Emily Ratajkowski idi. Emrata, transparanıyla yine adından söz ettirdi.

MET Gala'yı salladı! Emily Ratajkowski yine kırmızı halıya damga vurdu

Moda dünyasının en prestijli gecesi Met Gala gerçekleşti. ABD'nin New York şehrinde her sene Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen "Met Gala"ya ünlü isimler en iddialı kıyafetleriyle katıldı.

2024 Met Gala için belirlenen kıyafet kuralı "Zamanın Bahçesi", bu tema J.G. Ballard'ın 1962 tarihli aynı adlı kısa öyküsünden esinleniyor.

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Model Emily Ratajkowski de gecede kıyafetiyle dikkat çeken isimlerden biriydi.

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Emily Ratajkowski, 2024 Met Gala'ya transparan elbiseyle geldi ve iç çamaşırı giymeden tüm riskleri göze aldı.

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32 yaşındaki model, göz kamaştırıcı kristallerle dolu, seksi, açık sırtı bulunan, mücevherlerle süslü elbisesiyle göz kamaştırırken hayal gücüne çok az şey bıraktı.


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