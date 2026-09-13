Meta'nın yapay zekası, sorduğu sorularla bir anneyi dehşete düşürdü! Olay sosyal medyada geniş yankı buldu

Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojileri hayatı kolaylaştırırken, verilerin gizliliği ve kişisel mahremiyet konusundaki soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Sosyal medya devi Meta'nın Threads akışına da entegre ettiği Meta AI robotu, kullanıcıların platformlardaki geçmiş hareketlerini ve gönderilerini analiz ederek proaktif öneriler sunmaya başladı. Ancak bu kişiselleştirme yeteneği, sınırları aşarak kullanıcıları dehşete düşüren bir boyuta ulaştı.

ÇOCUĞUYLA İLGİLİ HASSAS BİLGİLERE DAYALI SORULARI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Edinilen bilgilere göre, daha önce yapay zekayla hiç konuşmamış olmasına rağmen bir kullanıcının ekranına, çocuğunun spor aktiviteleri ve özel hayatıyla ilgili proaktif soru önerileri geldi. Çocuğu hakkındaki hassas bilgilerin yapay zeka tarafından işlendiğini ve kendisine soru olarak yöneltildiğini gören anne, büyük bir şok yaşadı. Olayın sosyal medyada ve teknoloji basınında geniş yer bulmasının ardından, Meta AI'nin kullanıcıların erişebildiği tüm geçmiş gönderileri tarayarak bu tür öneriler ürettiği ortaya çıktı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Türkiye dahil birçok ülkede Threads akışına entegre edilen ve kullanıcıların sohbetten ayrılmadan gerçek zamanlı bilgi almasını hedefleyen sistemin bu derece derine inmesi büyük tepki topladı. Kullanıcılar, sosyal medyada paylaştıkları sıradan gönderilerin yapay zeka tarafından profilleme amacıyla kullanılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

META HAREKETE GEÇTİ

Gelen tepkilerin ve yaşanan güvenlik endişelerinin ardından Meta, yapay zeka destekli öneri özelliğinin 'aşırıya kaçtığını' resmen kabul etti. Şirket, TheVerge'e yaptığı açıklamada sohbet robotunun kişisel veri kullanım sınırlarını ve öneri mekanizmasını yeniden düzenlediklerini belirtti. Uzmanlar ise yapay zekanın hayatımızın her alanına girdiği bu dönemde, kullanıcıların sosyal medyada paylaştıkları çocuk resimleri ve kişisel detaylar konusunda çok daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.