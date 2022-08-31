Metal termometre nedir? Metal termometre nerelerde kullanılır?

Sıcaklığı ölçmek için termometre kullanırız. Günlük hayatta kullandığımız termometrelerin çoğu sıvı termometrelerdir. Sıvı termometreler, sıcaklık nedeniyle sıvı maddelerin hacmini değiştirmesi prensibiyle çalışır. Sıcaklığın düşük seyrettiği alanlarda ise donma sıcaklığı az olan alkollü termometreler kullanılır. Kullanım alanlarına ve amaçlarına göre farklı türlerde termometreler kullanılır.

Sıcaklığı ölçmek için kullandığımız termometrenin diğer bir türü de metal termometrelerdir. Metal termometreler, daha çok fırınlarda ya da fabrikalarda kullanılan termometredir.

Metal termometre nedir?

Metal termometre, normal termometre ile ölçemediğimiz sıcaklıkları ölçmeye yarayan bir alettir. Alkollü veya cıvalı termometrelerin ölçemediği sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Metal termometreler, 1600 santigrat dereceye ulaşan yüksek derece sıcaklıkları ölçer.

Metal termometreler nerede kullanılır?

Metal termometre kullanım alanları nelerdir diye bakarsak, genelde aşırı sıcak olan yerlerde kullanılır. Bu yerler metallerin eritildiği ocaklarda ya da fabrikalardır. Bu fabrikalarda sıcaklık genellikle 1600 santigratın üstündedir. Metal termometre ne işe yarar sorusuna da şöyle cevap verebiliriz: Yüksek sıcaklıklarda çalışan yerlerde sıcaklığı ölçmek asıl görevidir.

Metal termometre nasıl çalışır?

Metal termometreler, metallerin aşırı sıcaklıkta gösterdiği genleşme özelliğini kullanır. Öncelikle, metal termometrelerin yapım aşamasında metal çiftlerden yararlanılmaktadır. İki metalin genleşme katsayısı ayrı ayrı farklı olmalıdır. Katsayısı farklı olan metaller, birbirine yapıştırılır. Metal çiftlerle yapılır. Metal termometrelerin sıcağa karşı aşırı duyarlı aletlerdir. Sıcaklığın yükselmesiyle de metaller bükülme özelliği gösterir.

Metal termometre neyi ölçer?

Cıvalı ya da alkollü termometrelerin ölçemediği sıcaklıklarda metal termometreler kullanılır. Metal termometreler, sıcaklığın çok yüksek olduğu alanlarda sıcaklığı ölçmek için kullanılır. Bu açıdan en önemli örneklerden bir, metal eritilen fırınlardır.

Metal termometre çalışma prensibi nedir?

Metal termometrelerin çalışma prensibi, metal çiftinin elde edilmesi sonucu oluşur. Metal çiftlerin elde edilmesi içinde gerekli aşamalardan geçmesi gerekir.

Benzer genişliğe sahip iki metal kesilerek üst üste konulur. Sonrasında bu metaller birbirlerine monte edilir. Tabi, burada en önemli detay iki metalinde genleşme katsayılarının birbirlerinden farklı olmasıdır. Bu işlemler sonucu olarak da metal çifti açığa çıkmış olur.

Kullanılan her metalin değişik genleşme katsayıları mevcuttur. Bu demektir ki metalleri belli bir süre zarfında ısıttığınız takdirde birbirlerinden farklı olarak uzama belirtisi gösterecektir.

Sonuç olarak üst üste monteli olan bu metallerden genleşme katsayısı fazla olan daha çok uzayacak ve az genleşme katsayısına sahip olan metal üzerine doğru bükülme hareketi gösterecektir.

Peki, metal termometre yer çekimsiz ortamda çalışır mı? Bu sorunun cevabını şu durum ile açıklayabiliriz: Metal termometreler, metal çiftleriyle oluştuğu için genleşme ilkesine göre çalışır. Bu bilgiye istinaden metal termometreler yer çekimsiz ortamda çalışabilir.

Metal termometre özellikleri nelerdir?

Metal termometrelerin özelliklerinden bahsedecek olursak:

Sıcaklığın aşırı yüksek olduğu alanlarda kullanımı sağlanır.

Sıcaklığa çok fazla duyarlı aletlerden biridir.

Ölçüm yapacak olan madde olarak katı madde kullanılan termometrelere, metal maddeli termometre ismi verilir.

Birbirinden farklı iki metal özelliğe sahip maddenin, birleştirilmesiyle oluşan termometrelere de bimetal termometre ismi verilir. Değişik metallerin sıcaklıklarının değişmesi sonucu, değişik bir genleşme aynı zamanda büzülme yapmaları sonucu oluşmuşlardır.



