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Asitler metalleri aşındırır mı? Asitler metal yüzeylere etki eder mi?

08.09.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asitler, günlük olarak tükettiğimiz çoğu gıda da bulunmaktadır. Kimyada önemli bir bileşik sınıfıdır. Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmesi için asitlere büyük ölçüde ihtiyaçları vardır. Peki, asitler hangi yüzeylere etki eder?

Asitler metalleri aşındırır mı? Asitler metal yüzeylere etki eder mi?

Asitler mermer yüzeylere etki eder. Özellikle tezgâh ve mermerin asitle temas etmemesini sağlamamız gerekir. Çünkü asitler tezgâh ve mermeri aşındırabilir. Örneğin limonu mermer yüzeye koyduğunuzda bir süre sonra mermer üzerinde iz bırakır ve mermer aşınmaya başlar. Aynı zamanda tuz ruhu asidini aktif olarak kullanmak hem metal yüzeyleri aşındırır hem de insan sağlığı açısından son derece zararlıdır.

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Asitler metalleri aşındırır mı?

Asitlerin metaller üzerinde aşındırma özelliği mevcuttur. Bu nedenle asitli yiyecekleri saklarken metaller tercih edilmez ve edilmemelidir. Aynı zamanda tuz ruhu gibi temizlik işlerinde kullanılan kuvvetli asitler özellikle metal yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Metal plaka ve bıçak gibi metal özelliği taşıyan maddelere, kozmetik olarak desen verilmesi için (bu bir işleme ya da kabartma olabilir) sülfrik asit ve hidroklorik asitle aşındırılarak işlenir. Paslanmaya elverişli metallerin dış etmenlerden etkilenmemesi için elma sirkesi gibi asidik özellik taşıyan maddelerle kaplama yapılabilir. Bu sayede her hangi bir iş için kullandığınız metaller zarar görmez ve paslanmaz.

Asitlerin tepkimeye girdiği maddeler nelerdir?

Asitler bazlar, metaller, amfoter maddeler, hidrojen iyonu, yarı soy metallerle vb. maddeler ile tepkimeye girer. Asitler, bazın hidroksit iyonu ve hidrojen iyonu ile birlikte tepkimeye girmesi sonucunda su çıkması, nötrleşmedir. Aynı zamanda önemli bir bileşik olarak bilinen tuzlarda bu tepkimeye örnektir. Asit ile bazın tepkimesi sonucu oluşan tuz bileşiği, girdiği bu tepkime sonucunda su ürettiği için bu olayda nötrleşmeye bir örnektir.

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Asitler metal kaplarda saklanır mı?

Asitler, metaller üzerinde aktif bir aşındırma özelliği taşır. Bu özellik nedeniyle, asit ne tür olursa olsun metal kaplarda saklanmamalıdır. Yemekler için kullanılan sirke, limon, portakal, ısırgan otu vb. ürünler muhafaza için kesinlikle metal kaplara konulmamalıdır. Asitler metal kaplarda muhafaza edildiğinde, insan sağlığına zararlı gazlar ve tortular açığa çıkarır. Asitlerin bu nedenle metal kaplarda muhafaza edilmesi çok daha akılcı ve sağlıklı bir seçenek değildir. Asitleri cam ya da plastik kaplarda saklamak daha iyi olacaktır.

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