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Meteor yağmuru deneyi nedir? Meteor yağmuru deneyi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında ve uygulamalarında gitgide daha da popüler hale gelen akımlar çeşitlilik göstermektedir. Bazıları çeşitli malzemeler ile yapılan bu akımların bazıları farklı konulardaki testlerin yanıtlanması şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Meteor yağmuru deneyi nedir? Meteor yağmuru deneyi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Ferhan Petek

Sosyal medya akımları hemen hemen her platformda yapılan, kaynağı çoğu zaman bilinmeyen ama uzun süre devam eden akımlardır. Çeşitli video ve fotoğrafların oluşturulması şeklinde meydana gelen akımların her geçen gün popülerliği artmaktadır. Dünyanın her tarafında uygulanan bu akımlar gün geçtikçe daha da artmakta ve kontrol edilemez boyutlara gelmektedir. Bazı sosyal medya akımları çok ciddi boyutlara ulaşsa da, birçok geri dönülemez soruna yol açabilir hale getirilse de bazıları oldukça masumdur ve uygulanmasında sakınca bulunmamaktadır.

Meteor yağmuru deneyi nedir?

Uzmanların bazıları için endişelerini dile getirdiği ve uyarılarda bulunduğu sosyal medya akımlarının bazıları da deney niteliğindedir. Bu deney niteliğindeki akımlardan biri de meteor yağmur adı verilen akımdır. Aslında bir tür deney olarak ifade edilen meteor yağmuru akımı herkes tarafından yapılmaktadır.

Son zamanlarda çok moda hale gelen sosyal medya akımlarından bir de meteor yağmuru akımı olarak kabul edilmektedir. Ortalama boyutta 1 bardak ya da şişe ile birlikte birkaç parça kolay bulunan malzeme ile yapılan bu akım aslında bir deneydir.

Farklı malzemeler ile çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilen meteor yağmuru hem bir tür deney olarak kabul edilmekte hem de akım olarak videosu çekildiği zaman görenlere eşsiz bir görsel şölen sunmaktadır.

Meteor yağmuru deneyi nasıl yapılır?

Meteor yağmuru deneyi malzemelerini tedarik edebilmek de oldukça kolaydır. Evde kolayca bulunan malzemeler ile meteor yağmuru deneyi yapılabilmektedir. Gerekli olan malzemeler şu şekildedir:

  • Karanlık bir oda
  • 1 bardak su
  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal
  • Bir telefonun feneri

Meteor yağmuru deneyinin uygulanması ise şu aşamaları takip ederek gerçekleştirilir:

  • 1 bardak su içine 1 çay kaşığı ya da tatlı kaşığı zerdeçal konur.
  • Bulunulan oda tamamen karanlık hale getirilir.
  • Telefonun feneri açılır.
  • Işık zerdeçal eklenen bardağa tutulur.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya deney meteor yağmuru
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