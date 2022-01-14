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Meteoroloji 19 il için uyardı! Dikkat, gün ve saat verildi

14.01.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli kar yağışına karşı uyarıda bulundu. Ayrıca 11 ile turuncu, 8 ile ise sarı kod ile uyarı yapıldı.

Meteoroloji 19 il için uyardı! Dikkat, gün ve saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Doğu ve Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

16 OCAK'TA ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Batı Karadeniz'de yer alan Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Sinop'ta yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayıp, cumartesi akşam saatlerinden yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışının 16 Ocak'ta etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Doğu Karadeniz'de ki yağışların ise yarın öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerini kara bırakması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışının pazartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Buzlanma ve don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

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19 İLE UYARI

Meteoroloji'nin internet sitesindeki MeteoUyarı sayfasında ise 11 ile turuncu, 8 ile ise sarı kod ile uyarı yapıldı. Yoğun kar yağışının beklendiği Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop, Zonguldak, Bartın, Düzce, Hakkari, Trabzon ve Van turuncu kodla uyarılırken Bitlis, Tunceli, Bingöl, Bolu, Ordu, Samsun, Şırnak ve Karabük sarı kodla uyarıldı. Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Tunceli'ye yapılan uyarıda çığ tehlikesine dikkat çekildi.

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EGE VE AKDENİZİÇİN ZİRAİ DON UYARISI

Öte yandan tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinde yarın günün ilk saatlerinden, 17 Ocak sabahına kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yükseklerde ise kuvvetli zirai don bekleniyor.

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