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Meteoroloji 6 ili uyardı: Çok kuvvetli olacak

okan.akin okan.akin
HABER  | 15.04.2019 19:48 | Son Güncelleme

Meteorolojiden yapılan açıklamada Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 6 ili uyardı: Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt için beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile rakımı yüksek ve kar örtüsünün bulunduğu yerlerdeki kar erimesi nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (AA)

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meteoroloji Diyarbakır yağmur uyarısı

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