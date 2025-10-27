'Meteoroloji balonu' krizi! Litvanya'dan Belarus'a 'hibrit saldırı' resti: "Kinetik önlemler alınacak"

Litvanya hava sahasında bir haftada 4 kez meteoroloji balonu ihlali yaşanmasının ardından harekete geçiliyor. Ülkede Belarus sınırının süresiz kapatılması gündemde. Ayrıca Litvanya hava sahasını ihlal eden balonların düşürülmesi planlanıyor.

ULUSAL GÜVENLİK KOMİSYONU TOPLANDI

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Başbakan Ruginiene, Belarus'tan gelen balonlar nedeniyle başkent Vilnius'taki havalimanının bir haftada 4 kez uçuşları durdurmasının ardından Ulusal Güvenlik Komisyonunu topladı.

"BUNUN DIŞINDAKİ TÜM GEÇİŞLER DURDURULACAK"

Hükümetin, Belarus sınırını belirli istisnalar dışında süresiz kapatma kararını zaten hazırladığını aktaran Ruginiene, "Diplomatlar, diplomatik posta ve ayrıca Belarus'tan gelen Avrupa Birliği (AB) ile Litvanya vatandaşlarının girişine izin verilecek. Bunun dışındaki tüm geçişler durdurulacak." dedi.

"BELARUS'A MESAJIMIZDIR"

Ruginiene, bu şekilde Belarus'a bir mesaj gönderdiklerini ifade ederek, hiçbir hibrit saldırıya izin vermeyeceklerini ve bu tür eylemleri durdurmak için en sert önlemleri alacaklarını vurguladı.

"KİNETİK ÖNLEMLER KULLANILACAK"

Ordunun bugünden itibaren hava sahasına giren balonları durdurmak için tüm gerekli önlemleri alacağını bildiren Ruginiene, "Balonları düşürmek için 'kinetik önlemler' kullanılacak. Hava sahamıza yönelik her ihlalde en sert adımları atmaya hazır olduğumuzu gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

"AB İLE KOORDİNELİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAK"

Belarus'a karşı ek yaptırım paketinin AB ile koordineli şekilde hazırlanacağına dikkati çeken Ruginiene, NATO ve AB'nin parçası olduklarına ve adımları onlarla uyum içinde attıklarına işaret etti.

Ruginiene, Vilnius ve Kaunas havalimanları arasında özel otobüslerin hizmete başladığını, böylece yolcuların iki havalimanı arasında geçiş yapabileceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Vilnius Havalimanı, Belarus'tan balonlarla taşınan kaçak sigaralar nedeniyle 21, 24, 25 ve 26 Ekim'de uçuşlara kapatılmıştı.

Litvanyalı yetkililer, daha önce de Belarus'u sınırdan bu tür balonlar göndererek kaçak mallar taşımak veya Vilnius yakınlarındaki hava trafiğini aksatmakla suçlamıştı.

Ayrıca 5 balonun yeri tespit edilmiş, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınmış, yaklaşık 7 bin paket kaçak sigara ele geçirilmişti.

METEOROLOJİ BALONU NEDİR?

Meteoroloji balonu, atmosferin üst katmanlarını incelemek ve hava durumu ile meteorolojik verileri toplamak için kullanılan bir araştırma aracıdır. Bu balonlar genellikle hidrojen veya helyum ile doldurulur ve yükseklere, stratosfere kadar yükselirler. Balonun üzerinde bir ölçüm cihazı (radiosonde) bulunur; bu cihaz sıcaklık, nem, hava basıncı ve rüzgar hızı gibi verileri toplar. Toplanan veriler, meteorolojik tahminler yapmak, hava durumu analizleri yapmak ve atmosferin yapısını anlamak için kullanılır.

Meteoroloji balonları, genellikle belirli yerlerden (meteoroloji istasyonları) belirli aralıklarla fırlatılır ve bu sayede yerkabuğundan yüksek katmanlara kadar atmosferdeki hava koşulları hakkında bilgi edinilir. Bu veriler, meteorolojik modellerin doğruluğunu artırmak ve hava tahminlerini iyileştirmek için önemlidir.