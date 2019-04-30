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Meteoroloji'den hava durumu tahmini! Türkiye geneli için sağanak yağmur uyarısı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.04.2019 07:33 | Son Güncelleme

Hava durumu tahminiyle ilgili Meteoroloji'den gelen son dakika değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde güneşli hava etkili oluyor. Nisan ayının son haftasında yurdun geniş bölümünde sıcaklıklar artarken, Mayıs ayının ilk günleri için sağanak yağış uyarısı geldi. Perşembe gününden itibaren Türkiye genelinde yağışların etkili olması bekleniyor. İşte hava durumuyla ilgili tüm ayrıntılar...

Meteoroloji'den hava durumu tahmini! Türkiye geneli için sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Sivas, Tunceli, Bingöl çevreleri ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlı havanın perşembe gününden itibaren ise yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Yarın Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KARABÜK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat çevreleri ve Samsun'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bingöl ve Tunceli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatı, doğusu akşam saatlerinde güneydoğu, yarın öğle saatlerinde kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatı, gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı ile yarın öğle saatlerinde geneli zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğu, kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), kuzeyi 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatı, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatı, doğusu kuzeydoğu, ilk saatlerde batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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