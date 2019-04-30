Meteoroloji'den hava durumu tahmini! Türkiye geneli için sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Sivas, Tunceli, Bingöl çevreleri ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlı havanın perşembe gününden itibaren ise yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın Yarın Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İL İL HAVA DURUMU MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER "İdo'nun ayaklarını yıkarım!" 'Türkiye Duman' uygulaması yapıldı! Görüntüler Ankara'dan! Binlerce polis sokağa indi!

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU

Parçalı az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı bulutlu KARABÜK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat çevreleri ve Samsun'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BAYBURT °C, 20°C

Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 22°C

Parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bingöl ve Tunceli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı bulutlu KARS °C, 18°C

Parçalı bulutlu MALATYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu VAN °C, 16°C

Parçalı bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADIYAMAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı bulutlu SİİRT °C, 22°C

Parçalı bulutlu ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor. KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatı, doğusu akşam saatlerinde güneydoğu, yarın öğle saatlerinde kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi. MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi. EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatı, gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı ile yarın öğle saatlerinde geneli zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğu, kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), kuzeyi 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.