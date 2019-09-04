Mynet Trend

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı! Saat verildi

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.09.2019 16:27 | Son Güncelleme

Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli'nin Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji'den tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 5 Eylül Perşembe gece 3 ile öğlen saatleri arasında İstanbul'da yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı! Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzeydoğusu, Kırklareli'nin Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

istanbul

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 5 Eylül Perşembe gece 3 ile öğlen saatleri arasında İstanbul'da yağış beklenmektedir. (AA)

Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi! Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!
Rize'de inanılmaz görüntü! 450 kamyon toprak...Rize'de inanılmaz görüntü! 450 kamyon toprak...
Yürek yakan olay... 4 çocuğuyla sokağa atıldıYürek yakan olay... 4 çocuğuyla sokağa atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji istanbul hava durumu

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu tek tek gösterdi! 18 makam odası

İmamoğlu tek tek gösterdi! 18 makam odası

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

İsmail Küçükkaya fotoğraf paylaşıp açıkladı!

İsmail Küçükkaya fotoğraf paylaşıp açıkladı!

Şoke eden görüntü! Oteldeki kettle'da iç çamaşırını yıkayıp...

Şoke eden görüntü! Oteldeki kettle'da iç çamaşırını yıkayıp...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rize'de toprak altında kalan araçlar çıkarıldı! İnanılmaz görüntü

Rize'de inanılmaz görüntü! 450 kamyon toprak...

Yürek yakan olay... Üvey oğlu tarafından 4 çocuğuyla sokağa atıldı

Yürek yakan olay... 4 çocuğuyla sokağa atıldı

Kayseri'de tren vagonunda iğrenç olay! 8 kişinin cinsel saldırısına uğradı

Tren vagonunda iğrenç olay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen ilk kez konuştu

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Uyuşturucu satıcısı polisten kaçmak için araçtan atladı! O anlar kamerada

Polisten kaçmak için bakın ne yaptı! Saniye saniye kamerada

31 Mayıs'ta başlamıştı, aralıksız devam ediyor! Her ay 600 kamyon çıkarıyorlar

31 Mayıs'ta başlamıştı, aralıksız devam ediyor! Tam 600 kamyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.