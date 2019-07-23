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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Gece saatlerinde İstanbul'a da geliyor

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.07.2019 07:57 | Son Güncelleme

Meteoloroji'den hava durumuna ilişkin son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre; Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yağış bekleniyor. İstanbul'da ise gün boyu parçalı bulutlu hava beklenirken, gece saatlerinde sağanak yağışlar geliyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Gece saatlerinde İstanbul'a da geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarlar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, gece saatlerinde Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 30°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji hava durumu hava durumu haberi istanbul hava durumu

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