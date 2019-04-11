Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan 2019 hava durumu)

Yayımladığı 5 günlük hava durumu verilerinde yurt genelinde yağışların etkisini sürdüreceğini aktaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların ise cumartesi gününe kadar 2 ila 7 derece aralığında artış göstereceği bilgisine yer verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda (Hakkâri, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van’ın güney ve doğu, Şırnak ve Siirt’in doğu ilçeleri ) devam eden sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı yerlerde meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.