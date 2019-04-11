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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan 2019 hava durumu)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.04.2019 07:39 | Son Güncelleme

11 Nisan 2019 hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika tahminleri geldi. Haftalık ve günlük son hava durumu tahminlerine göre sıcaklıkların cumartesi gününe kadar artması beklenirken, Marmara Bölgesindeki yağışlar ise pazartesi gününe kadar devam edecek. İşte, 11 Nisan Perşembe günü ve haftalık hava durumu bilgileri...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan 2019 hava durumu)

Yayımladığı 5 günlük hava durumu verilerinde yurt genelinde yağışların etkisini sürdüreceğini aktaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların ise cumartesi gününe kadar 2 ila 7 derece aralığında artış göstereceği bilgisine yer verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda (Hakkâri, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van’ın güney ve doğu, Şırnak ve Siirt’in doğu ilçeleri ) devam eden sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı yerlerde meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ 11 NİSAN HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak 11 Nisan 2019 hava durumu

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ 11 NİSAN HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ 11 NİSAN HAVA DURUMU

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 11 NİSAN HAVA DURUMU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ 11 NİSAN HAVA DURUMU

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ 11 NİSAN HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar Orta Karadeniz'in aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 13°C
Çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 11 NİSAN HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 11 NİSAN HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

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