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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 22.05.2019 07:10 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, iç Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışların etkisi altına girecek. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmezken; Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise bugün havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, İzmir'in güneyi, Isparta, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu

ANKARA 14°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 30°C
Güney çevreleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 7°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü hava durumu

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