Meteoroloji'den Türkiye'nin çok büyük bir bölümü için turuncu kodlu uyarı: Yoğun sis olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. SİS UYARISI Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve sisli İSTANBUL °C, 14°C

Az bulutlu, puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 14°C

Az bulutlu, puslu ve sisli KOCAELİ °C, 16°C

Az bulutlu, puslu ve sisli EGE Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 11°C

Az bulutlu, puslu ve sisli DENİZLİ °C, 17°C

Az bulutlu, puslu ve sisli İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. ADANA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 17°C

Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 15°C

Az bulutlu, puslu ve sisli İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.