Meteoroloji'den Türkiye'nin çok büyük bir bölümü için turuncu kodlu uyarı: Yoğun sis olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SİS UYARISI
Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 14°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 14°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 16°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 17°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 15°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
KONYA °C, 10°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
SİVAS °C, 7°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
DÜZCE °C, 17°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 13°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
SAMSUN °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 15°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
TRABZON °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
KARS °C, 8°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
MALATYA °C, 12°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
VAN °C, 11°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
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