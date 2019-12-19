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Meteoroloji'den Türkiye'nin çok büyük bir bölümü için turuncu kodlu uyarı: Yoğun sis olacak

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Meteoroloji'den 19 Aralık Perşembe günü için gelen son hava durumu tahminlerine göre yurtta yağış beklenmezken, İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde, sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

mm

SİS UYARISI

Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

m

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 14°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 14°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 16°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 17°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 15°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

KONYA °C, 10°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

SİVAS °C, 7°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

DÜZCE °C, 17°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 13°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

SAMSUN °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 15°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

TRABZON °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

KARS °C, 8°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

MALATYA °C, 12°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

VAN °C, 11°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sisli havayı görünce akşam aklıma nicola kidman ın diğerleri isimli filmi geldi. çok iyidi ya izleyin derim
bol bol yağış var işte ,barajlarda su yok diyeni ben...
İnsanoğlu olarak doğanın anasını belledik. Samsun' da yaşıyorum. Samsun Adana ile birlikte şu anda Türkiye' nin en sıcak ili. Aralık ortasını geçtik ve hava sıcaklığı 19 derece!.. Karadeniz iklimi doğayla oynanması , doğanın dengelerinin tahrip edilmesi sayesinde resmen Akdeniz iklimine döndü. Kar senede bir defa ceee deyip gidiyor. Yağmur bile doğru dürüst düşmüyor. Eylül başından beri yağmurlu günleri toplasanız iki elin parmaklarını geçmez. Allah sonumuzu hayır etsin...
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