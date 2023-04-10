Meteoroloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Meteoroloji Mühendisliği bölümünden mezun olanlar en doğru hava tahminlerini yapabilmek adına iklim, yağış ve sıcaklık kayıtlarını tutarlar ve bunların analizini yaparlar. Meteoroloji mühendisleri yalnızca hava tahminleri değil ayrıca atmosferin fiziksel ve kimyasal yapısını da incelerler. Son zamanlarda mühendislik bölümlerine artan talebin içerisinde Meteoroloji Mühendisliği bölümü de yer alır. Üniversiteye hazırlık aşamasında olan öğrenciler Meteoroloji Mühendisliğinin de iş imkanlarını araştırırlar. Bölüm tercihlerinde en çok dikkat edilen konulardan biri mezun olduktan sonraki iş imkanlarıdır.

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü nedir?

Meteoroloji bilimi bütün insanlar için ve aynı zamanda işler için çok büyük bir önem taşır. İnsanların günlük yaşamları içerisinde ne yapmak istediklerine karar verirken hava durumu şartlarını göz önünde bulundururlar ve tarım, turizm, taşıma ve daha pek çok iş için hava durumuna bakarlar. Meteoroloji Mühendisliği bölümü de bu bölümde eğitim alan bireylerin eğitimini almış olduğu bilimi meslek hayatına aktarabilecek bireyler yetiştirip sektöre kazandırmaktır. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler disiplinli, sorumluluk sahibi ve aynı zamanda mühendisliğe karşı meraklı ve ilgili olmalıdır.

Meteoroloji Mühendisliği bölümünün en temel amacı hava tahminlerini günlük hayata uyarlamak, doğru ve yerinde tahminler yapabilmektir. Ayrıca bu bölümden mezun olan kişiler iklim değişikliği, hava kirliliği, programlama, risk analizi, hidroloji ve afetlerle mücadele gibi pek alanda da çalışmalar yaparlar. Hayatın içinden olan ve önemli bilimlerden biri olan meteoroloji ve hava durumu sayesinde pek çok insan günlük işlerinin ayarlamasını yapar.

Meteoroloji Mühendisliği eğitim süresi kaç yıl?

Meteoroloji Mühendisliği üniversitelerin Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunur. Bu bölüm hakkında araştırma yapan bireylerin bazı merak ettiği konular bulunur. Mühendislik Fakültelerinde yer alan bu bölüm diğer mühendislik bölümleri gibi 4 yıllık bir lisans eğitim programıdır. Fakat bazı üniversitelerde Meteoroloji Mühendisliği bölümünde hazırlık sınıfı da okutulduğundan dolayı eğitim süresi 5 yıla çıkar. Öğrenciler bu bölümü tercih etmek istiyorlar ise sayısal puan türünden tercih yapmalıdır. Sayısal puan türünden öğrenci alan bölümde eğitim Türkçe olarak verilir. Hazırlı olan üniversitelerde ise hazırlık dersleri ağırlık olarak İngilizce üzerinedir. Meteoroloji Mühendisliği bölümünde öğrenciler 4 yıllık eğitim hataları boyunca pek çok dersten sorumlu olurlar. Meteoroloji Mühendisliği bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir:

Atmosfer Bilimlerine Giriş

Meteoroloji Alet ve Gözlem Usul

Olasılık ve İstatistik

Güneş ve Yer Radyasyonu

Atmosfer Dinamiği

Mühendislik Etiği

Atmosfer Bilimlerine Giriş

Hava Analizi ve Öngörü

Havacılık Meteorolojisi

Uzaktan Algılama

Bilgisayar ve Programlamaya Giriş

Bunlar ve daha pek çok dersten sorumlu olan öğrenciler eğitim hayatları boyunca aldıkları dersleri başarı ile tamamlarlar ise Meteoroloji Mühendisliği Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Bölümden mezun olan öğrenciler Meteoroloji Mühendisi unvanı kazanırlar.

Meteoroloji mezunları ne iş yapar?

Meteoroloji Mühendisliği bölümünden mezun olanlar çok geniş bir iş alanına sahip olurlar. Bu bölümden mezun olan ve çalışma hayatına başlayan kişiler aynı zamanda pek çok sorumluluğun da altına girerler. Çalıştıkları kurumlarda meteorolojik verilerin analizi, meteorolojik raporların hazırlanması ve mühendislik hesaplamalarının yapılmasında oldukça büyük bir rol oynayan mezunların çalıştıkları kurumlarda birçok görevi bulunur:

Atmosferin fiziksel ve kimyasal özelliklerini incelerler.

Meteorolojik raporlarda ya da tahminlerde kullanılmak için yüzey ya da üst hava istasyonu, uydu, hava durumu büroları veya radar gibi kaynaklardan bilgi toplarlar.

Atmosferdeki olayları inceleyerek bunların hava üzerinde olan etkilerini son teknoloji ve bilimsel kavramlar ile açıklarlar ve yorumlarlar.

Küresel ya da bölgesel hava durumlarını anlayabilmek ve tahminde bulunmak için iklim koşullarının sayısal simülasyonlarını yaparlar.

Uzun ya da kısa menzilli hava koşullarını tahmin edebilmek adına rapor, veri, harita, fotoğraf ve grafikleri yorumlarlar.

Sanayi, hükümet ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar için tahminler ve brifingler hazırlarlar.

Gelecekteki hava durum ve iklim trendlerini tahmin edebilmek için geçmiş iklim bilgilerini analiz ederler.

Şiddteli hava durum uyarılarını haber medyasına ya da ilgili kuruluşlara iletilmesini sağlarlar.

Belirli coğrafi bölgeler için küresel ısınmanın zaman içinde olan etkilerini araştırırlar.

Meteorolojik veri hazırlama, uzaktan algılama ya da ilgili uygulamalar için yeni ekipman ve yöntemler tasarlarlar ve geliştirirler.

Endüstriyel projelerin hava kalitesi, hava durumu ve iklim üzerinde olan etkilerini araştırırlar.

Çalıştıkları kurumlarda pek çok görevi bulunan meteoroloji mühendislerinin genellikle çalışma alanları meteoroloji istasyonlarıdır. Meteoroloji Mühendisliği mezunları iş imkanları başında gelen bu istasyonlarda, mühendislerin yaptıkları işler sayesinde ulaştırma, turizm, tarım ve savunma sektörlerine önemli ve yardımcı bilgiler aktarırlar.

Meteoroloji Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Meteoroloji Mühendisliği hakkında en az şey bilinen meslekler arasında yer alır. Oldukça değerli mesleklerden biri olan bu mühendislik her geçen gün değerine değer katar. Meteoroloji Mühendisliği bölümünden mezun olan mühendislerin çalışabilecekleri pek çok kurum vardır. Meteoroloji mühendislerinin en fazla görev aldığı iki kurum bulunur. Bu kurumlar; Devlet Su İşleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüdür. Bu kurumlarda çalışmak isteyen mezunlar Kamu Personeli Seçme Sınavına girmelidir. Bu sınavdan yeterli puanı alan öğrencileri tercihlerine göre kamu kurumlarına yerleşir. Ayrıca Meteoroloji Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları yalnızca bunlar değil daha pek çok kurum bulunur. Meteoroloji istasyonlarında görev alan mühendisler uzun ve kısa zamanlı olarak hava durumu tahminleri oluştururlar. Ayrıca bu kurumlarda atmosferin kimyasal ve fiziksel yapısını araştırarak önemli sektörler ve işler için hava durumları çıkarırlar.

Meteoroloji Mühendisliği bölümünden mezun olanların yalnızca kamuda değil özel sektörde de oldukça geniş bir iş imkanı bulunur. Meteoroloji Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları başında ise yenilenebilir enerji şirketleri gelir. Meteoroloji Mühendisliği mezunlarının hem kamuda hem de özel sektörde nerelerde çalıştıkları şu şekilde sıralanabilir: