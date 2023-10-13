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Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkmıştı! Duygu Nebioğlu'dan ilk açıklama

13.10.2023 00:05 | Son Güncelleme:
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62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan usta sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen Duygu Nebioğlu isminde bir kızının olduğu ortaya çıktı. Gizlilik kararı bulunan ve bugün sonuçlanan davada DNA testleriyle Nebioğlu'nun Akpınar'ın kızı olduğu netleşti. Kararın ardından gözyaşlarına boğulan Nebioğlu, "1,5 aydır uyumuyordum, ben bu haberi bir sindireyim" dedi.

Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra evlilik dışı dünyaya gelen Duygu Nebioğlu adında bir kızı olduğu ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar hakkında babalık davası açtı.Dava bugün sonuçlandı. DNA testlerini de dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağladı.

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Metin Akpınar'ın kızı olduğu DNA testleri sonucunda ortaya çıkan Duygu Nebioğlu'nun ilk açıklaması geldi. Nebioğlu açıklamasında şunları söyledi;

'Arkadaşlar mesajlarınıza geri döneceğim, neredeyse bir buçuk aydır hiç uyumuyorum, davanın son sürecini bekliyordum. Ben de bir sindireyim hep beraber sindirelim bu haberi, döneceğim' diye konuştu. Nebioğlu, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda da soyadını değiştirmeyeceğini söyledi.

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Kararın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla yaşadığı süreci sindirmesini gerektiğini belirten Nebioğlu'nun gözleri doldu.

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Metin Akpınar, 1961 yılından beri Göksel Özdoğdu ile evli...

"BİYOLOJİK AİLEMİN MERAKINA DÜŞTÜM"

“Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya’da yaşama tutundum. Dünyanın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm" diyen genç kadın devamında şunları söyledi:

"ALDIĞIM YETERSİZ SEVGİ..."

“Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar’a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygı değer avukatlarıma ulaştım. Bugün avukatlarim Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar’ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz.”


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