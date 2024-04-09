Metin Akpınar kızının fakirlik belgesinin iptalini istedi! Duygu Nebioğlu çileden çıktı! 'Siz önce...'

Geçtiğimiz aylarda Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmış ve bu haber magazin gündeminde uzun süre yer etmişti.

Önce Metin Akpınar kızlarını kabul ettiğini söylemiş, sonra ikizler Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı biyolojik babaları Metin Akpınar'la ilgili şaşırtan açıklamalar yapmışlardı.

Açıklamasında kızlarının ikisini de nüfusuna geçireceğini ve durumdan haberdar olmadığını vurgulayan Metin Akpınar, hem çocuklarından hem de eşi Göksel Akpınar'dan özür dilemişti.

Daha sonra kızları ile bir araya gelen Metin Akpınar'ın Duygu Nebioğlu, Sevgi Katkıcı, eşi ve çocuklarıyla çektirdiği aile fotoğrafı aralarındaki sorunların çözülmeye başlandığına dair bir adım olarak yorumlanmıştı.

KIZIYLA YİNE GERİLDİ

Ancak Mertin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu ile yaşadığı gerginlikle yeniden gündem oldu. Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar'ın fakirlik belgesinin iptalini istediğini duyunca açtı ağzını yumdu gözünü.

Duygu Nebioğlu; 'Bazıları zenginliği sahil lokantalarında 40 taşınad ayaklarında bağlı ıstakozu yiyebilmeyi zenginlik sanar. Gayrimenkullerini zenginlik sanar, borsa oynamayı, Suadiye'de bina yıkıp dikmeyi zenginlik sanar, etrafında yalakaların olmasını zenginlik sanarlar. Yatlarına gariban kızları almayı hamile bırakmayı zenginlik sanar..'

'SİZ ÖNCE...'

'Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin. Sonra fakirlik belgemin iptalini isteyin Akpınarlar' ifadelerini kullandı. Duygu Nebioğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Nebioğlu'na destek verirken, Metin Akpınar'ı da eleştiren yorumlar yapıldı.







