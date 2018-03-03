Metin Akpınar telif davası açtı! İşte karar!

Ünlü oyuncu Metin Akpınar, telif haklarıyla ilgili hukuki mücadele veriyor.

Metin Akpınar; Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire ve Mavi Boncuk gibi filmleri için Kanal 7 ve Star TV'ye iki ayrı telif davası açtı.

METİN AKPINAR PES ETMEDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 6 filmiyle ilgili Kanal 7'ye açılan dava "Oyuncunun herhangi bir hakkı yok" denerek reddedildi. 5 filmi için Star TV'ye açtığı dava ise sürüyor.

Akpınar, kanalın filmleri kendisinden izin alınmadan yayımladığını savundu ve kanaldan telif istedi.

Davalı kanalın ise cevap dilekçesinde şu sözlere yer verildi:

"Filmler, 1972-1974 yapımı. Eserlerin koruma süresi geçmiş ve 20 yıl sonra alenileşmiştir. Davanın reddini isteriz"