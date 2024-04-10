MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Metin Akpınar ve kızı arasında sular durulmuyor! 'Fakirlik' belgesini neden aldığını ilk kez açıkladı

Metin Akpınar ve kızı arasında sular durulmuyor! 'Fakirlik' belgesini neden aldığını ilk kez açıkladı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
10.04.2024 22:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden 1988’de dünyaya gelen Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, fakirlik belgesini iptal ettirmeye çalıştığını iddia etti. Duygu Nebioğlu, fakirlik belgesini neden aldığını ilk kez açıkladı. Nebioğlu, "Benim üzüntülerimi elem ve kederimi karşılayacak rakam değil. Bir milyon lira maddi açıldı. 10 milyon lira da manevi tazminat açıldı." dedi. İşte detaylar...

Metin Akpınar ve kızı arasında sular durulmuyor! 'Fakirlik' belgesini neden aldığını ilk kez açıkladı

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı babasına 11 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Bu davada sular durulmuyor. Bu kez de Metin Akpınar kızına aldığı fakirlik belgesi için dava açtı.

Duygu Nebioğlu, fakirlik belgesini neden aldığını Kanal D habere anlattı. İşte detaylar...

"ÇALIŞAMAYACAĞIM İÇİN ALDIM"

"Beni çok sinirlendirdiler. Kozlar kartlar açılacak maalesef...Hukuk savaşına dönüştü. Benim ödemem gereken bir vergi rakamı çıktı. Çalışamayacağım için herhangi bir gelirim yok. O yüzden muhtarlıktan fakirlik belgesi aldım ben. Onun iptalini istiyorlar. Metin Akpınar tarafı onu istiyor.

DGFGDFG

Duygu Nebioğlu o fakirlik belgesini Metin Akpınar'a açtığı maddi ve manevi tazminattan dolayı aldığını söyledi. Tazminatın miktarını soran muhabire Nebioğlu şu yanıtı verdi;

"1 MİLYON LİRA MADDİ 10 MİLYON LİRA MANEVİ TAZMİNAT AÇILDI"

"Benim üzüntülerimi elem ve kederimi karşılayacak rakam değil. Bir milyon lira maddi açıldı. 10 milyon lira da manevi tazminat açıldı. 200 bin lira da vergi parası istediler. Ben bunu aileme ödettirmek istemediğim için ve babamın şuan sağlık problemleri var kendisi kanser hastası, ailemi düşünmem gerekiyordu ben o fakirlik belgesini o yüzden aldım.

Akpınar cephesi de 38 sayfalık dilekçe yazarak fakirlik belgesinin iptalini istedi.

Nebioğlu bu dilekçeyle ilgili, "Zaten 38 sayfalık bir dilekçe yazmışlar hem bana karşı hem de öz anneme karşı yani inanılmaz bir baskı ve saldırı var." diye konuştu.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Final yaklaşırken bomba ayrılık!Final yaklaşırken bomba ayrılık!
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Cannes tarzıyla dile düştü! "Çok rüküşsün"Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Cannes tarzıyla dile düştü! "Çok rüküşsün"
Aylık kazanç sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... "Tüm mal varlığımla..."Aylık kazanç sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... "Tüm mal varlığımla..."
Anahtar Kelimeler:
Metin Akpınar fakirlik Oyuncu Pınar
En Çok Okunan Haberler
Enflasyon tahminleri güncellendi, memur ve emeklilerin maaş hesabı bir kez daha değişti

Enflasyon tahminleri güncellendi, memur ve emeklilerin maaş hesabı bir kez daha değişti

Savaş çanları çalıyor: 'Cezalandıracağız' açıklamasına sert yanıt! ABD medyası: 'Her an saldırabilir'

Savaş çanları çalıyor: 'Cezalandıracağız' açıklamasına sert yanıt! ABD medyası: 'Her an saldırabilir'

Erdoğan-Özel görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken 'Fatih Erbakan' ayrıntısı

Erdoğan-Özel görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken 'Fatih Erbakan' ayrıntısı

Herkes merak ediyordu! Whatsapp konuşmaları dışarı sızdı

Herkes merak ediyordu! Whatsapp konuşmaları dışarı sızdı

'Karım sana emanet' dedi... Birlikte olduklarını öğrenince öldürdü

'Karım sana emanet' dedi... Birlikte olduklarını öğrenince öldürdü

Bolu’da feci bir kaza meydana geldi! Araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı

Bolu’da feci bir kaza meydana geldi! Araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.