Metin Akpınar ve kızı arasında sular durulmuyor! 'Fakirlik' belgesini neden aldığını ilk kez açıkladı

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı babasına 11 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Bu davada sular durulmuyor. Bu kez de Metin Akpınar kızına aldığı fakirlik belgesi için dava açtı.

Duygu Nebioğlu, fakirlik belgesini neden aldığını Kanal D habere anlattı. İşte detaylar...

"ÇALIŞAMAYACAĞIM İÇİN ALDIM"

"Beni çok sinirlendirdiler. Kozlar kartlar açılacak maalesef...Hukuk savaşına dönüştü. Benim ödemem gereken bir vergi rakamı çıktı. Çalışamayacağım için herhangi bir gelirim yok. O yüzden muhtarlıktan fakirlik belgesi aldım ben. Onun iptalini istiyorlar. Metin Akpınar tarafı onu istiyor.

Duygu Nebioğlu o fakirlik belgesini Metin Akpınar'a açtığı maddi ve manevi tazminattan dolayı aldığını söyledi. Tazminatın miktarını soran muhabire Nebioğlu şu yanıtı verdi;

"1 MİLYON LİRA MADDİ 10 MİLYON LİRA MANEVİ TAZMİNAT AÇILDI"

"Benim üzüntülerimi elem ve kederimi karşılayacak rakam değil. Bir milyon lira maddi açıldı. 10 milyon lira da manevi tazminat açıldı. 200 bin lira da vergi parası istediler. Ben bunu aileme ödettirmek istemediğim için ve babamın şuan sağlık problemleri var kendisi kanser hastası, ailemi düşünmem gerekiyordu ben o fakirlik belgesini o yüzden aldım.

Akpınar cephesi de 38 sayfalık dilekçe yazarak fakirlik belgesinin iptalini istedi.

Nebioğlu bu dilekçeyle ilgili, "Zaten 38 sayfalık bir dilekçe yazmışlar hem bana karşı hem de öz anneme karşı yani inanılmaz bir baskı ve saldırı var." diye konuştu.





