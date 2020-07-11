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Metin Arolat kimdir? Metin Arolat kaç yaşında? Annesini kaybeden Metin Arolat'ın biyografi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 16:42 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat annesini kaybetmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu. Annesinin vefatını sevenlere duyuran Metin Arolat herkesten dua etmesini rica etti. Sosyal medyanın gündemine oturan Metin Arolat’ın hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için bir araştırma yaptık. Matematik sorularından sahneye uzanan bir hayat hikayesine sahip olan Metin Arolat, pek çok sanatçının klip çalışması için yönetmen koltuğuna oturdu.

Metin Arolat kimdir? Metin Arolat kaç yaşında? Annesini kaybeden Metin Arolat'ın biyografi

On parmağında on marifet Metin Arolat hakkında detaylı bilgileri sizler için paylaştık.“Metin Arolat kimdir? Metin Arolat kaç yaşında? Metin Arolat aslen nereli? Metin Arolat kiminle evli ya da Metin Arolat ne iş yapıyor?” sorularına cevap bulmak isteyenleri yazımıza bekliyoruz. Magazin dünyasının sessiz çocuğu Metin Arolat hayatı ve yaptığı işlerle merak ediliyor.

Metin Arolat'ın acı günü! 'Annesizliği öğrenebilmem...'Metin Arolat'ın acı günü! 'Annesizliği öğrenebilmem...'

Metin Arolat Instagram hesabından yaptığı acı paylaşımla sevenlerini yasa boğdu. Metin Arolat annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından yayınladıktan sonra sanatçıya dair ilgi arttı. Metin Arolat’ın yaşamı, mesleği, şarkıları, mankenlik kariyeri gibi konulara cevap bulmak isteyenler aramalarını sıklaştırdı. Metin Arolat albümleri, Metin Arolat şarkıları gibi arayışlara cevap bulmak üzere sanatçının yaşamına biraz göz atacağız.
Gelelim asıl sorulara: sosyal medya hesabından acısını paylaşarak yürekleri burkan Metin Arolat aslen nereli? Metin Arolat ne burcu? Metin Arolat nasıl zayıfladı? Metin Arolat eşi kimdir?

Paşa Torunu Metin: Metin Arolat nerede doğdu?

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Tam adı Mehmet Metin Arolat olan Metin Arolat’ın doğum tarihi 28 Mayıs 1972 olarak bilinir. Doğum yeri İzmir olan Metin Arolat aslen Çerkez ve İstanbul kökenlidir. Metin Arolat yaş olarak 48 yaşındadır. Metin Arolat boy olarak ise 1.76 metredir. Metin Arolat’ın burcu ise İkizler’dir.
Metin Arolat annesi sayesinde Çerkez kökenini alırken; Metin Arolat babası aracılığıyla da bir taraftan İstanbullu’dur. Metin Arolat’ın babası Hasan İzzet Arolat’ın dedesi Enver Paşa’nın Harp Okulu’nda hocalığını yapan Hasan İzzet Paşadır. Bir röportajında okul yıllarında kendisiyle “paşa torunu” diyerek dalga geçtiklerini söyleyen Metin Arolat bu durumda oldukça gurur duyduğunu belirtiyor. Türk edebiyat tarihinin usta isimlerinden biri olan Ali Mümtaz Arolat’ın torunu olan Metin Arolat, soyadının da dedesi ve babaannesi Fitnat Arolat tarafından seçildiğini söylüyor. Ünlü sanatçının soyadı ise Türk topraklarına ilk yerleşen Arolat kavminden geliyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölüm’ünden mezun olan Metin Arolat’ın içine üniversite yıllarında yönetmenlik sedasına yerleşmeye başladı. İşletme bölümünden Görsel Sanatlar Fakültesine yatay geçiş yapmayı düşündüğü sırada Metin Arolat abisini geçirdiği trafik kazası sonucunda kaybetti. Aile bağları güçlü olan Metin Arolat’ın babası büyük oğlunun acısına dayanamadığı için vefat etti. Peş peşe gelen ani ölümler Metin Arolat’ın yönetmen olma hayallerini ertelemesine neden oldu.

Orhan Pamuk’un Fotoğrafı Hayatını Değiştirdi: Metin Arolat’ın çektiği reklam filmleri nelerdir?

cevdet bey ve oğulları

İzmir’den İstanbul’a hayallerinin peşinden giden Metin Arolat o dönemde amcasının boş olan evinde kaldı. Evde hiçbir eşya olmadığı için bakkaldan karton kutu alarak kendisine yatak yaptığını belirten Metin Arolat her gün Orhan Pamuk’un “Cevdet Bey ve Oğulları” kitabını okuduğunu belirtti. Kitabın arka kapağında Osman Üstündağ’ın fotoğrafladığı Orhan Pamuk görselinden sonra Metin Arolat hayatına yeni bir yön verdi. Osman Üstündağ’ın reklam ajansında yönetmen asistanı olarak görev alan Metin Arolat’ın çektiği reklam filmlerinden biri Cannes’ta Altın Aslan ödülüne layık görüldü. Maddi durumu düzelen Metin Arolat eğitim almak için Chicago’ya gitti. Eğitim sırasında yarı zamanlı olarak pizzacılık ve tezgahtarlık yaparak okul harçlığını kazandı. University Of Ilinos’ta eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönen Metin Arolat sanat dünyasına yavaş ama emin adımlarla bir giriş yaptı. Pınar, Elidor, Eti, Flormar, Nestle, Ülker ve ABC gibi pek çok marka için reklam filmi hazırlayan Metin Arolat bir süre Kanal 6, Star TV ve ATV için tanıtım filmleri hazırladı.

Şarkıcılık- Yönetmenlik Bir Arada: Metin Arolat ilk albümü

Yönetmenlik mesleğinde başarı basamaklarını çıkarken üniversite yıllarından diğer bir tutkusu olan müzik Metin Arolat’ın aklına girmeye başladı. 1995 yılında Metin Arolat ilk albümü Ayrılık Olmaz ile sanat dünyasında fırtına gibi esti. Metin Arot ilk klibi Dert Değil için dönemin popüler mankeni Merve İldeniz ile kamera karşısına geçti. Dert Değil klibinde Metin Arolat ve Merve İldeniz’in yoğurt sahnesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir yandan yönetmenlik yapmaya devam eden Metin Arolat Tarkan’ın “Kuzu Kuzu” klibini çekti. Metin Arolat ve Megasatar Tarkan iş birliğinde çekilen klip yıllarca adından söz ettirdi. Ardından Metin Arolat Tarkan’ın Salına Salına klibinde bir kez daha yönetmen koltuğuna oturdu.

Metin Arolat Albümleri: Metin Arolat şarkıları nelerdir?

Ayrılık Olmaz albümünün ardından Yine Bir Başıma çalışmasını piyasaya süren Metin Arolat müziğe olan sevdasını hiçbir zaman kaybetmedi. Metin Arolat albümleri arasında; Kabul Et, Lütfen Yaz Gelsin, Çok Daha Ötesi ve Karavan yerini aldı. Metin Arolat şarkıları arasında ise; Psikoloji, Sarı Saçların, Karavan, Yine Bir Başıma, Ruhum Seninle, Vay Vay Vayy, Yandım Yar Diye, Salla Gitsin, Ah Ne Yalan, Kalpten Gidenin, Hata Bende, Cilveli Yarim, Yatsam Yanına, İzmir, Gözler Önünde, İki Yudum Şarap ve Sensizliğin Şarkısı bulunuyor.

Müzmin Bekar Metin: Metin Arolat’ın eşi kim?

Sanat dünyasının müzmin bekarları arasında sayılan Metin Arolat hiç evlenmedi. Bir dönem taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olmayı düşünen Metin Arolat, Türk örf ve adetleri nedeniyle bu kararından vazgeçti.
Son olarak Fox TV ekranlarına gelen Benimle Söyle programında jüri üyeliği yapan Metin Arolat’ın sevgilisi kim sorusu ise hala gizemini koruyor. Başarılı şarkıcı ve yönetmen magazin gündeminde herhangi bir ilişkisiyle yer almazken; aşktan nefret ettiğini dile getirdi.

Metin Arolat Nasıl Kilo Verdi?

Başarılı şarkıları ve yönetmenlik performansıyla ünlenen Metin Arolat’ın bir dönem fazla kiloları ile başı belaya girdi. 5 ayda 21 kilo vererek fit bir görünüm kavuşan Metin Arolat’ın adına o dönemde çok sayıda diyet listesi yayınlandı. Ancak Metin Arolat kişiye özel diyet listesi ve uygulamalarla kilo verdiğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf aracılığıyla duyurdu.

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