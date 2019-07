Metin Gazoz: Okçulukta bayrağı Mete Gazoz taşıyor

"Ülkenin her yerinde Türk okçuluğu adı altında çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarımıza veliler de çok büyük önem veriyor. Her yıl bu spora katılan kişi sayısı da artıyor. Türkiye'de okçuluğa çok büyük ilgi var. Çocuk sokakta gezeceğine gelsin, ok atsın. Ok atmak çok basit. Sporcu olmak ve derece almak belki zordur ama bu bir ok atmakla başlıyor."

Gazoz, kendisinin 35 yıldır okçulukla uğraştığını, spora ortaokul birinci sınıfta başladığını anlatarak, "Şu anda federasyonun yönetim kurulu üyesiyim. Bu sporun birçok dalında, birçok yerinde görev aldım ve ter döktüm. Oğlum Mete de bu esnada hep yanımızda oldu ve yetişti" diye konuştu.

"5 YAŞINDA METE'YE OK ATTIRMAYA BAŞLADIM"

Mesleğinin beden eğitimi öğretmenliği olduğunu ifade eden Metin Gazoz, şöyle konuştu:

"Oğlum Mete'ye 3 yaşında yay çektirmeye, 5 yaşında ise ok attırmaya başladım. 9 yaşında yarışmalara girmeye başladı. Bu süreçte boş durmayarak sırt kas grupları güçlensin diye Mete'yi yüzmeye, takım sporunda koordinasyonu gelişsin diye basketbola, psikolojik olarak da kendini geliştirsin diye resim ve müzik kursuna gönderdim. 8. sınıfta iken A takıma girmeye hak kazandı ve dünya ikincisi oldu. O dönemden bu yana Mete birçok uluslararası şampiyonada madalyalar kazandı. Bu, ailemiz, federasyonumuz ve ülkemiz adına çok büyük bir gurur ve onurdur."