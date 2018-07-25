Metin Hara'dan Adriana Lima paylaşımı

Top model Adriana Lima ile Metin Hara'nın aşkı doludizgin sürüyor. İşleri nedeniyle bir süre ayrı kalan çift, tekrar bir araya geldi.

Sosyal medya üzerinden de aşklarını bütün dünyaya sergilemekten geri kalmıyorlar.

Metin Hara'nın son Instagram paylaşımı da bunun bir örneği.

Sayfasında sevgilisi Lima'nın kapı önünde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Hara "Yağmur yağdığında kendi parıltınızla gökkuşağını yaratın" mesajıyla paylaştı.

Hara'nın bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Lima'nın üzerinde Metin Hara'nın sık sık giydiği eşofman üstünün olması da dikkatlerden kaçmadı.

