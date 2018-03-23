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Metin Hara: 'Adriana Lima annemin elini öptü'

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.03.2018 21:45 | Son Güncelleme

Kral FM'de "Mehmet'in Gezegeni" programına konuk olan yazar Metin Hara, Brezilyalı model Adrina Lima ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Metin Hara: 'Adriana Lima annemin elini öptü'

Metin Hara, 36 yaşındaki dünyaca ünlü manken Adrina Lima ile ilişkisi hakkında "Adriana sanılanın aksine çok aileci. Annemin elini öptü. Annem bu aralar tedavi görüyor. Amerika'dan da sürekli arıyor. Bizim açımızdan her şey çok keyifli. Üzücü olan tek şey komplo teorileri" şeklinde konuştu.

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Metin Hara, aşk haberlerinin reklam olduğu yönündeki iddialara, "Benim kalbimde yer etmiş, iki çocuk annesi kadını bir reklamın parçası gibi göstermek çok bize yakışan bir şey değil. Kendisi de burada yapılan haberlerden çok üzgün. Burası benim doğduğum ülke. Neyse ki ben doğduğum, büyüdüğüm topraklardaki insanların gönlünün gerçek halini biliyorum" ifadelerini kullandı.

kralfm

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