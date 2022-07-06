Metin Hara kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Hilal Altınbilek ile Metin Hara evleniyor mu?

Metin Hara, Adriana Lima ile olan aşkıyla gündemde yer almıştı. Şimdilerde ise Hilal Altınbilek ile olan ve bir yıldır devam eden ilişkilerinde evlilik kararı aldıkları konuşuluyor. İlişkilerini gözden uzak yaşamayı tercih edip şimdilerde ise baş başa tatildeler. Son gelişmelerden sonra Metin Hara'nın hayatı merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

HİLAL ALTINBİLEK İLE METİN HARA EVLENİYOR MU?

İkili geçtiğimiz sene evlilik sinyali vermişti, bu sinyalden sonra bir iddia ortaya atıldı. Hilal Altınbilek ile Metin Hara'nın yakın zamanda nikah masasına oturulacağı iddialar arasında yer alıyor.

İLK ADIMI ATMIŞLARDI

Geçtiğimiz sene görüntülenen çift basın mensuplarının evlilik hakkındaki sorularına yanıt verdi. 'Evlilik düşünüyor musunuz? Aileler tanıştı mı?' sorusuna 'Evet tanıştı, merak etmeyin' yanıtıyla ilk adımı attıklarını belirtti.

METİN HARA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NE İŞ YAPIYOR?

14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen Metin Hara 40 yaşındadır, ilköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamlamıştır. Daha sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Kolejine gitmiştir. Üsküdar Amerikan Koleji'ni de bitirdikten sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmuştur. Üniversite hayatı süresince geçimini sağlamak amacıyla reklam oyunculuğuna başlamış, pek çok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında rol almıştır. Büyük oranda kendini geliştirdikten sonra son 5 senedir profesyonel anlamda enerji ile tedavi çalışmaları yapmaya başlamıştır. Bugüne kadar tedavisine yardımcı olduğu yüzlerce insanın hayatını değiştirmiş olan ve bu bakış açısını, tekniklerini 10000'den fazla insanla paylaşmış olan Metin Hara, birçok basın-yayın kuruluşu vasıtasıyla milyonlara seslenmiştir.

Hara, 2000 senesinden itibaren insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için ağır hastalıkları olan bireylere seminerler ve bireysel seanslar yapmaya başlamıştır. 2007 senesinde ise ''Dinle Neyden'' adlı filmin başrol oyuncularından biri olarak 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülünü kazanmıştır.

2008 yılında "Trusthuman- İnsanagüven" projesini hayata geçirmiş olan Metin Hara "Başka Bir Dünya Mümkün" felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerler düzenlemiştir.

Pek çok çevre ve sosyal sorumluluk derneğine üye olan Metin Hara, Kansersiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesidir. Aşkın İstilası-Yol,Aşkın İstilası-Dem, İyiliğin Bilim Hali, İyiliğin Hareket Hali isimlerinde kitapları mevcuttur.

