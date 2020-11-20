Metin Hara 'Tabip unvanını takınmak' suçlamasıyla hakim karşısında

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Metin Hara katıldı. Şikayetçi Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün avukatı da duruşmada hazır bulundu. AYLIK GELİRİ 15-20 BİN TL Kimlik sorgusunda, yazar-konuşmacı ve fizyoterapist olduğunu belirten Metin Hara, aylık gelirinin 15-20 bin lira olduğunu belirtti. Hara savunmasında, "Fizyoterapist lisansına sahibim. Hastalık dışında yapabileceğimiz bazı şeyler de vardır. Ben Sufi nefesi dediğimiz, aparatsız, yan etkisiz, bilimsel olarak kanıtlanmış bir teknik uyguluyorum. Öğretilen tekniğin amacı, hastalıkları iyileştirmek değil. İyilik halini artırmaktır. Bahsi geçen teknikle ilgili Türkiye'nin lider hastanesinde bilimsel makale hazırlanmıştır. Bunu da ibraz edebilirim. Herkesin merak ettiği soruyu Metin Hara cevapladı! Adriana Lima ile ayrıldı mı? KATILIMCILARDAN ONAY ALINIYOR Yaklaşık 14-15 yıldır süre gelen bu etkinliklerimizde katılımcılarımızdan tıbbi tedavi yerine geçmediğine dair ıslak imzalı onay belgesi alınmaktadır. Bu etkinlikler devlet kurumları, birçok üniversitede, bir çok firmada ve tıbbi sempozyumlarda verilmiştir. Tek bir şikayet konusu olmamıştır. Etkinliklere katılanlar arasında yaş, hastalık, şikayet olarak bir benzerlik yoktur. Yıllardır mesleğimi etik olarak yaptım. Hiçbir teknik aparat, besin takviyesi pazarlanmamış, satılmamıştır. Böyle bir durumda nasıl bir tedavi, teşhis uygulayabileceğimi bilmiyorum. Benzer konularda birçok etkinlik yapan insanın, birçok kanun ihlali yaptığını görmüşken böyle bir durumun içinde olmam beni yaralamıştır. Basında 'diploması yok, işyeri mühürlü' şeklinde yapılan haberler de itibarımı zedelemiştir" dedi.

Hakimin, "Kendinizi enerji uzmanı, tamamlayıcı tıp uzmanı olarak tanıttınız mı?" sorusunda Hara, "Ben bu şekilde tanıtmam" dedi. Hakimin, "düşünce gücüyle tedavi iddiasını" sorması üzerine de Hara, "Tedavi iddiasında bulunmadım ama iyilik halini anlatabilirim" diye cevap verdi. Bir televizyon programında "migren ataklarını azalttığını söylediği" iddiasına da Metin Hara, "Yüzlerce programa çıktım. Ciddi anlamda söylediklerime dikkat etmeye çalışırım. 14 yıldır bu işi yapıyorum, magazinsel haberler çıktıktan sonra ilginç bir şekilde kendimi burada buldum" dedi. Adriana Lima, Metin Hara'nın izini bile bırakmadı! "İŞYERİ MÜHÜRLENMEMİŞTİR" Hara'nın avukatı Serdar Öktem, "Müvekkilimin işyeri mühürlenmemiştir. CİMER'e yapılan bir ihbar sonrası dava açılmıştır. Herhangi bire bir şikayet söz konusu değildir. Dava açılması bile yersizdir. Bin kişilik seminerler vermiştir. Tamamlayıcı tıptan söz etmesi mümkün değildir. İşyerinde şarkıcı Gökhan Kırdar çalışıyordu, masal okuyucular vardı, yoga uzmanları vardı. Bu şahısların tedavi vermediği baştan anlaşılıyor" dedi.