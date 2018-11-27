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Metin Şentürk eski eşine servet ödeyecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.11.2018 17:14 | Son Güncelleme

Metin Şentürk’ten 4 yıl önce boşanan Fulya Kalkavan, açtığı mal paylaşımı davasını kazandı. Mahkeme, Şentürk’ün eski eşine 4 milyon 337 bin TL ödemesine karar verdi.

Metin Şentürk eski eşine servet ödeyecek

Metin Şentürk ile armatör Kalkavan Ailesi’nin kızları Fulya Kalkavan, 2006 yılında gizlice evlendi. Çiftin düğününe Fulya Kalkavan’ın ailesi katılmadı.Çift, evliliklerinde sıkıntı yaşarken Fulya Kalkavan, troid kanserine yakalandı. Şentürk'ü terk ederek, babasının evine döndü. Ardından da avukatı Dilek Şahbaz aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Çekişmeli olarak görülen boşanma davası 2014 yılında karara bağlandı. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, Metin Şentürk’ün, Fulya Kalkavan’a 100 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat ile ayda 5 bin TL yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi.

MALİKANENİN YARISINI İSTEDİ

Fulya Kalkavan, boşanma davasının ardından evlilik birliği içinde kazanılan malların paylaşımı için ikinci bir dava açtı. Sarıyer Reşitpaşa’da bulunan ve Şentürk ile evli oldukları dönemde yaşadığı 500 metrekare alan üzerine kurulu 4 katlı lüks malikanenin yarısını istedi.

3 YIL SONRA KARAR ÇIKTI

İstanbul Aile Mahkemesi’nde 3 yıldır süren mal paylaşımı davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, Metin Şentürk’ün eski eşi Fulya Kalkavan’a 4 milyon 337 bin TL’yi 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.

DHA

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