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Metin Şentürk kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Metin Şentürk'ün gözleri neden görmüyor?

19.06.2021 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Fatih ilçesinde doğan ünlü şarkıcı Metin Şentürk, hayata olan bakış açısıyla, esprileriyle adeta milyonların sevgilisi oldu. Metin Şentürk’ün gözlerini kaybetme hikâyesi ise duyanları şaşkına çeviriyor.

Metin Şentürk kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Metin Şentürk'ün gözleri neden görmüyor?

Görme engelli şarkıcı Metin Şentürk’ün hikâyesini duyanlar hem büyük üzüntü hem de büyük şaşkınlık yaşıyor. 1966 doğumlu şarkıcı Metin Şentürk, ümidini yitiren pek çok kişiye ses olurken, engellilere fırsat verildiğinde ne kadar başarılı olunduğunun da en büyük örneği olarak kendisini gösteriyor.

METİN ŞENTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk 16 Mayıs 1966 İstanbul Fatih doğumludur. 55 yaşındaki şarkıcı pek çok albüm yaparak müzik piyasasına önemli katkılarda bulunmuştur. Öğrenim hayatına İstinye'de bulunan, görme engelliler için eğitim veren yatılı okulda başlamıştır. Lise döneminde Büyükçekmece Lisesi'nde gözleri tamamen gören öğrenciler ile birlikte okumuş ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girmiştir. 1987-1988 yılında konservatuvarı bitirmiştir.

METİN ŞENTÜRK EVLİ Mİ?

Fulya Kalkavan ile 2006'da dünya evine giren Metin Şentürk 2014 yılında boşandı. Şentürk boşanma sebebinin çocuk olduğunu, benim genetik problemimden ötürü çocuğun kör doğmasından Kalkavan’ın endişe ettiğini belirterek, “Durum belli ve ben belliyim. Bunun kararı daha öncesinden verilmeliydi" diye sitem etmişti.

METİN ŞENTÜRK NEDEN KÖR OLDU?

Metin Şentürk’ün ailesi Kosova'dan göçüp İstanbul Fatih'e yerleşmiştir. 7 çocuklu bir ailenin sondan ikinci çocuğu olan Şentürk, sonradan babası dahil ailesinden altı kişi de çeşitli sebeplerle kör oldu.

Metin Şentürk, 3 yaşında masadan düşme sonucu gözlerini kaybetti.

Metin Şentürk kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Metin Şentürk'ün gözleri neden görmüyorr

DÜNYANIN EN HIZLI GÖRME ENGELLİ SÜRÜCÜSÜ OLMUŞTU

Metin Şentürk 2 Nisan 2010'da dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başarmıştır. Ralli sürücüsü olan Volkan Işık'ın radyo yardımıyla GAP Havaalanı'nda Ferrari F430 sürmüştür. Metin Şentürk 303.62 km/h hıza ulaşmayı başarmıştır. Daha önceki resmi rekor İngiliz Mike Newman'a aittir. (284 km/h)

Diskografi

Elimdeki Fotoğrafın, (1987 - Yaşar Kekeva Plak)

Bırakma Beni, (1991 - Yaşar Kekeva Plak)

Allah Biliyor, (1992 - Raks Müzik)

Yaktın Beni, (1993 - Raks Müzik)

Sana Aitim, (1995 - Raks Müzik)

Son Nokta, (1996 - Raks Müzik)

Dünya Güzeli, (1997 - Raks Müzik)

Sahte Dünya, (1999 - Prestij Müzik)

Hazinem, (2000 - Prestij Müzik)

Yolun Yarısı,(2001 - Şentürk Müzik)

Dönmem Gerek,(2002 - Şentürk Müzik- Mod Müzik)

Kalpten Kalbe,(2003 - Avrupa Müzik)

Masal,(2006 - Seyhan Müzik)

Zamanda Yolculuk,(2008 - Seyhan Müzik)

Metin Şentürk ile Türk Sanat Müziği, (2009 - Seyhan Müzik)

Bana Sen Lazımsın, (2012 - Seyhan Müzik)

Kelebek , (2015 - DMC)

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İstanbul
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