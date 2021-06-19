Metin Şentürk kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Metin Şentürk'ün gözleri neden görmüyor?

Görme engelli şarkıcı Metin Şentürk’ün hikâyesini duyanlar hem büyük üzüntü hem de büyük şaşkınlık yaşıyor. 1966 doğumlu şarkıcı Metin Şentürk, ümidini yitiren pek çok kişiye ses olurken, engellilere fırsat verildiğinde ne kadar başarılı olunduğunun da en büyük örneği olarak kendisini gösteriyor.

METİN ŞENTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk 16 Mayıs 1966 İstanbul Fatih doğumludur. 55 yaşındaki şarkıcı pek çok albüm yaparak müzik piyasasına önemli katkılarda bulunmuştur. Öğrenim hayatına İstinye'de bulunan, görme engelliler için eğitim veren yatılı okulda başlamıştır. Lise döneminde Büyükçekmece Lisesi'nde gözleri tamamen gören öğrenciler ile birlikte okumuş ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girmiştir. 1987-1988 yılında konservatuvarı bitirmiştir.

METİN ŞENTÜRK EVLİ Mİ?

Fulya Kalkavan ile 2006'da dünya evine giren Metin Şentürk 2014 yılında boşandı. Şentürk boşanma sebebinin çocuk olduğunu, benim genetik problemimden ötürü çocuğun kör doğmasından Kalkavan’ın endişe ettiğini belirterek, “Durum belli ve ben belliyim. Bunun kararı daha öncesinden verilmeliydi" diye sitem etmişti.