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Metin Uca acil operasyona alındı! Metin Uca'nın sağlık durumu merak edildi

06.11.2023 14:58 | Son Güncelleme:
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Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası yaptı. " Hastanede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarımın her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını öğrendim" diyen Uca'nın menajeri usta ismin acil ameliyata alındığını açıkladı. Metin Uca'nın sağlık durumu merak edildi.

Metin Uca geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Metin Uca'nın sağlık durumu merak edilirken menajerinden hayranlarını korkutan bir haber geldi. Metin Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara, ünlü sunucunun acil ameliyata alındığını açıklayınca "Metin Uca nasıl?", "Metin Uca'nın sağlığı nasıl?" soruları araştırılmaya başlandı.

METİN UCA'NIN SAĞLIK DURUMU

Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama da gecikmedi. Kübra Kalem Baykara "3 Kasım saat 15.15'te geçirdiğimiz trafik kazasına sebebiyet veren şah damar tıkanıklığı ve pıhtı nedeniyle dün aksam canım Metin Uca'yı acil operasyona aldılar. 2 saat süren zorlu ve riskli operasyon başarılı geçti. Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz. Canım Metinimiz seni çok seviyoruz" dedi.

"ŞAH DAMARIMIN TIKALI OLDUĞU..."

Ünlü sunucu kaza sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

Ekran Alıntısı

"Sevgili dostlarımız Bursa’da bir etkinlik için menajerim sevgili Kübra Kalem Baykara ile çıktığımız yolda Dilovası oksijen çıkışında kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim. Hastanede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarımın her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını öğrendim. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım İnme Merkezi’nde bir hafta boyunca tedavi altında olacağım… Pıhtıların eritilmesi ve tıkanıklığın giderilmesine çalışılacak. İlginiz için teşekkürler. Hızla iyileşip aranıza döneceğim."

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