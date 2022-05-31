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Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş insanı Galip Öztürk, Gürcistan'da gözaltına alındı iddiası!

31.05.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş insanı Galip Öztürk'ün Gürcistan’ın Batum kentinde gözaltına alındığı iddia edildi.

Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş insanı Galip Öztürk, Gürcistan'da gözaltına alındı iddiası!

Gürcistan basınında yer alan haberlerde, Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş insanı Galip Öztürk'ün Gürcistan’ın Batum kentinde gözaltına alındığı iddia edildi. Öztürk’ün sahibi olduğu ve Batum’da bulunan “Metro City” şirketine mali polis ve özel kuvvetler tarafından operasyon düzenlediği aktarılan haberlerde, Öztürk’ün neden gözaltına alındığı ise belirtilmedi.

Gürcistan’dan 2015 yılında vatandaşlık alan ve 2020 yılında 500 milyon dolar yatırımda bulunan Öztürk’ün gözaltına alınması ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERLE FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

GGR

Gürcistan basınında şirketleri ağırlıklı olarak turizm, ulaştırma ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermekte olduğu belirtilen Öztürk’ün, Gürcistan’daki en büyük varlıklarından birinin Batum'da bulunan "Euphoria" otel olduğu kaydedilirken, Öztürk’ün Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili yanı sıra eski Başbakanlar Giorgi Gakharia, Giorgi Kvirikaşvili ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmelerinin fotoğrafları yayınlandı.

ÖZTÜRK'E MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

28 Eylül 1996’da Kuvvet Köseoğlu’nun Samsun’da kan davası nedeniyle öldürülmesi ile ilgili Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 7 kişinin yargılandığı davada, cinayeti işleyen Kudret Okumuş, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada 28 Ağustos 2011’de Çorum’da yakalanmıştı. Davaya bakan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ekim 2012’de sanıklar Y.Y., A.O., Y.Ö., S.Ş. ve C.K. hakkında, delil yetersizliğinden beraat, Öztürk ile cinayetin tetikçisi Okumuş’a müebbet hapis cezası vermişti. Kararda, Öztürk cinayetin azmettiricisi olarak yer almıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Gürcistan
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