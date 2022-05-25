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  4. Metrobüs üst geçidinde tacizciye meydan dayağı! Genç kadının etek altı fotoğrafını çekerken yakalandı

Metrobüs üst geçidinde tacizciye meydan dayağı! Genç kadının etek altı fotoğrafını çekerken yakalandı

25.05.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İğrenç olay İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Metrobüs üst geçidinden geçen kadını vidoya alan sapığı vatandaşlar fark etti. Vatandaşların uyarmasıyla adamı durduran kadın, tacizciye meydan dayağı attı. Adamın yüzüne tükürüp, “Senin karın, kızın yok mu? Nasıl adamsın?” diyen kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Metrobüs üst geçidinde tacizciye meydan dayağı! Genç kadının etek altı fotoğrafını çekerken yakalandı

Beylikdüzü metrobüs üst geçindeki sapık, üst geçitten geçtiği sırada etek giyen kadını cep telefonu kamerası ile videoya aldı. Durumu fark eden bir vatandaş, her şeyden habersiz yoluna giden kadına durumu bildirdi. Adamı durduran kadın çevredekilerden yardım istedi.

CEP TELEFONUNDAN KADININ VİDEOSU ÇIKTI

Vatandaşların ısrarı üzerine cep telefonunu açan adamın kadının videosunu çektiği ortaya çıktı.

ADAMIN YÜZÜNE TÜKÜRÜP DELİYE DÖNDÜ

Bunun üzerine öfkeden deliye dönen kadın, tacizciye meydan dayağı attı. Adamın yüzüne tükürüp, “Senin karın, kızın yok mu? Nasıl adamsın?” diyen kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, kadının şikâyeti üzerine şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs Beylikdüzü
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