Metroda düştü, uyandığında kafatasının yarısı yoktu! "Dokunduğumda beynimi hissedebiliyordum”

Londra’da metroya yetişmek isterken merdivenlerden düşen Alastair Wallace, hastanede gözlerini açtığında kafatasının bir kısmının alındığını öğrendi. Beyin kanaması geçiren adam, aylar süren tedavi ve 3D kafatası operasyonuyla hayata tutundu.

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’nin başkenti Londra’da 2019 yılında yaşanan olayda, 46 yaşındaki Alastair Wallace, Oxford Circus istasyonunda metroya yetişmek isterken merdivenlerden düştü. Hastaneye kaldırılan Wallace’a, nadir görülen bir beyin kanaması teşhisi konuldu ve doktorlar hayatını kurtarmak için kafatasının sağ kısmını almak zorunda kaldı.

"BEYNİMİ HİSSEDEBİLİYORDUM”

İki gün komada kalan Wallace, uyandığında yaşadığı şoku “Kafamın yarısı yoktu, dokunduğumda beynimi hissedebiliyordum” sözleriyle anlattı.

Hastaneden taburcu edildikten sonra bir süre kaskla dolaşmak zorunda kalan Wallace, daha sonra 3D yazıcıyla üretilen özel bir kafatası ile yeniden ameliyat edildi.

Tedavi sürecinde çeşitli komplikasyonlar yaşayan Wallace, tüm zorluklara rağmen normal hayatına dönmeyi başardı.

Anahtar Kelimeler:
Beyin metro kafatası merdiven 3D
