Meyve nasıl saklanır? Çürümeden meyve saklamanın püf noktaları nelerdir?

Meyveleri uzun süre taze tutmak için çeşitli saklama yöntemlerinden yararlanılabilir. Her meyvenin yapısı farklı olduğundan, tüm meyveleri aynı şekilde muhafaza etmek doğru olmaz. Hangi meyvenin hangi ortamda saklanması gerektiğini bilmek hem meyvenin tazeliğini uzun süre tutar hem de meyvenin lezzetini korur.

Meyve nasıl saklanır?

Meyveleri saklarken yapılarına göre saklamak gerekir. Bazı meyveler buzdolabında saklanması gerekirken bazılarını da oda sıcaklığında bırakmak gerekebilir. Örnek vermek gerekirse elma, armut, nar gibi sert kabuklara sahip meyveler buzdolabında ya da serin bir yerde saklanıp muhafaza edilebilir. Muz, avokado ve şeftali gibi meyveler ise oda sıcaklığında bekletilmelidir. Ahududu, çilek, üzüm ve yaban mersini gibi hassas meyveler için en iyi saklama yöntemi ise kağıt havlu serili bir kapta, fazla nemden uzak, serin bir alanda tutmaktır.

Meyve nerede saklanır?

Meyveler tazeliklerini daha uzun süre korumak için doğru saklama ortamına ihtiyaç duyar. Buzdolabında ve oda sıcaklığında tutulması gereken meyveler vardır. Buzdolabında saklanabilecek meyvelerden bazıları şunlardır:

Elma

Armut

Çilek

Kivi

Üzüm

Kiraz

Nar gibi meyveler

Bu meyveler nem oranı ayarlanmış olan sebzelik bölümünde muhafaza edilirse uzun süreler tazeliğini koruyabilir.

Oda sıcaklığında saklanması gereken meyveler arasında ise:

Avokado

Muz

Şeftali

Ananas gibi meyveler yer alır. Fazla soğukta bu meyvelerin tatları bozulabilir. Olgunlaşması tamamlandıktan sonra bu meyveler buzdolabına koyularak tazelikleri daha uzun süre korunabilir.

Çürümeden meyve saklamanın püf noktaları nelerdir?

Meyveleri çürümeden daha uzun süre muhafaza etmenin çeşitli yöntemleri vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: