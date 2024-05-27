Meyve ve sebzelerin bu kısımlarını sakın çöpe atmayın! Kendisinden daha faydalıymış

Turpun yapraklarının kendisinden daha faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bu yapraklar, kalsiyum, demir, A ve C vitaminleri bakımından zengindir ve bağışıklık sistemini destekleyici özelliklere sahiptir. Turp yaprakları salatalara eklenebilir, çorbalara katılabilir veya sotelenerek lezzetli bir yan yemek olarak tüketilebilir. Bazı meyve ve sebzelerin bu tür kısımlarını değerlendirerek hem sağlığınızı destekler hem de gıda israfını azaltmış olursunuz.

ÇİLEK

Çilek yiyip, üstündeki yaprakları atıyorsanız, yanlış yapıyorsunuz. Çünkü yaprakları antioksidan olan polifenoller, magnezyum ve C vitamini içerir.

BROKOLİ

Eğer brokolinin sapını yemiyorsanız, bu da pek doğru değil. Çünkü sapı C, E ve K vitaminlerinin yanında potasyum, demir, folat ve çinko açısından da çok zengindir. Ayrıca içerdiği fazla lif de cabası.

TURP

Eğer turbun yapraklarını yemiyorsanız da turbun yarısını yemiyorsunuz gibi bir şey.







