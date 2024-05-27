YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Keşfet
    4. Meyve ve sebzelerin bu kısımlarını sakın çöpe atmayın! Kendisinden daha faydalıymış

    Meyve ve sebzelerin bu kısımlarını sakın çöpe atmayın! Kendisinden daha faydalıymış

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    27.05.2024 14:58
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bazı meyve ve sebzelerin genellikle çöpe atılan kısımları aslında birçok besin değeri yönünden daha zengin. Örneğin, çileğin yaprakları, antioksidanlar ve anti-inflamatuar bileşikler açısından zengindir. Çilek yaprakları çay olarak tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Benzer şekilde, brokolinin sapları da oldukça besleyicidir ve lif, C vitamini ve kalsiyum gibi önemli besin maddeleri içerir. İşte detaylı bilgiler...

    Turpun yapraklarının kendisinden daha faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bu yapraklar, kalsiyum, demir, A ve C vitaminleri bakımından zengindir ve bağışıklık sistemini destekleyici özelliklere sahiptir. Turp yaprakları salatalara eklenebilir, çorbalara katılabilir veya sotelenerek lezzetli bir yan yemek olarak tüketilebilir. Bazı meyve ve sebzelerin bu tür kısımlarını değerlendirerek hem sağlığınızı destekler hem de gıda israfını azaltmış olursunuz.

    ÇİLEK

    iStock-1186123810

    Çilek yiyip, üstündeki yaprakları atıyorsanız, yanlış yapıyorsunuz. Çünkü yaprakları antioksidan olan polifenoller, magnezyum ve C vitamini içerir.

    BROKOLİ

    brokoli

    Eğer brokolinin sapını yemiyorsanız, bu da pek doğru değil. Çünkü sapı C, E ve K vitaminlerinin yanında potasyum, demir, folat ve çinko açısından da çok zengindir. Ayrıca içerdiği fazla lif de cabası.

    TURP

    turp

    Eğer turbun yapraklarını yemiyorsanız da turbun yarısını yemiyorsunuz gibi bir şey.

    Chef GPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Gül reçeli yapımı başladı! "Her gülden reçel olmaz"Gül reçeli yapımı başladı! "Her gülden reçel olmaz"
    Çay saatlerinin vazgeçilmezi kısır tarifi! 10 dakikada hazırÇay saatlerinin vazgeçilmezi kısır tarifi! 10 dakikada hazır
    Anadolu'nun pizzası: Osmanlı’da askerlere verildiAnadolu'nun pizzası: Osmanlı’da askerlere verildi
    Anahtar Kelimeler:
    brokoli çilek turp
    En Çok Okunan Haberler
    İstanbul'da bulunan ceset tüyler ürpertti

    İstanbul'da bulunan ceset tüyler ürpertti

    Okullarda yeni dönem başlıyor! Bugün onaylandı

    Okullarda yeni dönem başlıyor! Bugün onaylandı

    Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde çok tanıdık rakip

    Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde çok tanıdık rakip

    Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu şoku! İstifa kararı çıktı

    Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu şoku! İstifa kararı çıktı

    Galatasaray ile Fenerbahçe bir maç daha yapabilir!

    Galatasaray ile Fenerbahçe bir maç daha yapabilir!

    Çay saatlerinin vazgeçilmezi kısır tarifi! 10 dakikada hazır

    Çay saatlerinin vazgeçilmezi kısır tarifi! 10 dakikada hazır

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

    Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

    Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.