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Meyvelerin üzerine üşüşen minik sineklerden kurtulmanın basit yolu

31.05.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyve sinekleri, özellikle mutfakta kimsenin görmek istemeyeceği bir görüntüdür. Ancak havalar ısındıkça meyvelerin etrafından bir türlü ayrılmak bilmeyen meyve sinekleri ile karşılaşmanız kaçınılmaz olacaktır. Meyve sineklerinden kurtulmak çok zordur. Yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan meyve sineklerinden kurtulmanın bazı pratik yolları var.

Meyvelerin üzerine üşüşen minik sineklerden kurtulmanın basit yolu

Meyve sinekleri yaz aylarında sıklıkla görülür ve çok can sıkıcıdır. Meyve sineklerinden kurtulmanın doğal, hızlı ve etkili yolları var.

Meyve sinekleri geldikleri zaman kolay kolay gitmezler. Özellikle mutfakta dolaşan sinekler çok sinir bozucudur. Peki, meyve sineklerinden nasıl kurtulursunuz? Eğer sinekler evinizi istila ettiyse size denemeye değer bazı bilgiler vereceğiz.

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MEYVE SİNEKLERİNDEN KURTULMANIN YOLLARI

Meyve sinekleri minik ve kahverengi renkte olup kırmızı gözlüdürler. Genellikle mutfaklarda ve çöp bidonlarının etrafında uçarken görünürler. En olgun, çürüyen veya çürümeye yakın meyve ve sebzelerin yanı sıra bira ve şarap gibi fermente ürünlerin yakınlarında uçarlar. Meyve sinekleri inanılmaz bir hızda çoğalırlar. Bu nedenle onlardan kurtulmak çok zordur.

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ELMA SİRKESİ

Muhtemelen meyve sinekleri için yapabileceğiniz en etkili tuzaklardan biri olan elma sirkesi, mayhoş kokusu nedeniyle meyve sinekleri üzerinde etkilidir. Sirke, bu haşerelerin karşı koyamayacağı bir kokudur ve bu tuzağa bir kez yenik düştüklerinde kaçışları olmayacaktır.

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Bunu yapmak için, bir bardağa veya kaseye biraz elma sirkesi dökün. Açıklığı streç film veya başka bir plastik sargı ile örtün ve gerekirse bir lastik bantla sabitleyin. Ardından, meyve sineklerinin girmesi için plastiğe birkaç delik açın.

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SİRKE VE SABUN TUZAĞI

Sirke sabun tuzağınde en iyi sonuç için sirkeyi ısıtmanız önerilir. Bu nedenle, mikrodalgaya uygun bir kâseye biraz elma sirkesi ile doldurun ve içine birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin.

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Daha aromatik hale gelmesi için ısıtın, ardından kâseyi yem olarak açıkta bırakın.

Sabun, yüzey gerilimini kırarak karışıma konan sineklerin batmasına ve boğulmasına neden olur.

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MEYVE SİNEKLERİNDEN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI

Meyve sineklerini doğal yollarla da uzaklaştırabilirsiniz. Bazı bitkilerin kokuları meyve sineklerini caydırabilir. Meyve sinekleri fesleğen, nane, okaliptüs, limon otu veya lavanta kokusuna dayanamaz.

Kokulu bitkileri muslin poşetlerine veya çay poşetlerine koyun ve sorunlu bölgelere asın.


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