Kavun kabuklarını sakın atmayın, bu şekilde değerlendirin! Şaşırtıcı faydaları: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Kavun, sevilen bir yaz meyvesi olmasının yanı sıra sağlığa olan faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Çok az kişinin bildiği bir diğer faydası ise kavunun kabukları! Kavunun kabukları cilt bakımından göz çevresi bakımına birçok şey için değerlendirebilirsiniz. Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina yazdığı kitabında kavun kabuğunun faydalarından da bahsetti.

İbn-i Sina El Kanun Fi't-Tıbb adlı kitabında kavunun faydalarını belirtiyor. Kabuklu meyve olan kavunun kabuğunun faydaları şu şekilde:

KAVUNUN FAYDALARI

Kavunun kabuğu alına koyulursa göze iyi gelir

Cildi temizler, nemlendirir

Sivilceleri iyileştirir

Vitiligoya iyi gelir

Kökünün kurutucu etkisi vardır

Böbrek ve mesane taşlarına iyi gelir

Kaynatılıp içildiğinde sindirim sistemini düzene sokar

Tokluk hissi yaratarak kilo vermeye etki sağlar

Bağışıklık sistemindeki hasarlı hücreleri tamir eder

Sedef ve egzama hastalıklarına iyi gelir

Saç dökülmesine iyi gelir

Regl döngüsünü düzene sokar

Kalpteki ritim bozukluğunu önler

Kalp ve damar hastalıklarında fayda sağlar

Cildi ölü hücrelerinden arındır

Mide asidini dengeleyerek mide yanmasını ve ağrısını giderir

Böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlar

Diş ve diş etlerini temizler

Akciğerde oluşan toksinlerin dışarı atılmasını sağlar.

KAVUNUN ZARARI VAR MI?

Midede fazla bekler ve bozulursa toksik etki gösterir. Böyle bir durumda hasta hemen kusturulmalıdır.



