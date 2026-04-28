Mezarı açıp kardeşinin iskeletini taşıdı! Her şey 180 euro için...

Hindistan’da ölen kız kardeşinin banka hesabından para çekmek isteyen Jeetu Munda, banka görevlilerinin "hesap sahibini getirin" demesi üzerine mezarı açarak kardeşinin iskeleti ile bankaya gitti. 50 yaşındaki Munda, "Bankaya defalarca gittim. Oradaki görevliler, onun adına yatırılan parayı çekebilmem için hesap sahibini getirmemi söylediler. Onlara öldüğünü söylememe rağmen beni dinlemediler ve onu bankaya getirmemde ısrar ettiler." dedi.

Hindistan’da ilginç bir olay yaşandı. Odisha eyaletinde kimliği Jeetu Munda olarak açıklanan şahıs, 26 Ocak’ta ölen kız kardeşinin hesabından 180 euro çekmek için bankaya gitti. Banka görevlilerinin "hesap sahibini getirin" cevabı üzerine Munda, kardeşinin mezarını açarak, iskeleti bankaya götürdü.

"MEZARI KAZIP İSKELETİNİ ÇIKARDIM"

Munda açıklamasında, kız kardeşinin adına bankada bulunan parayı çekebilmek için bu yola başvurduğu söyledi. 50 yaşındaki Munda, "Bankaya defalarca gittim. Oradaki görevliler, onun adına yatırılan parayı çekebilmem için hesap sahibini getirmemi söylediler. Onlara öldüğünü söylememe rağmen beni dinlemediler ve onu bankaya getirmemde ısrar ettiler. Bunun üzerine çaresizlikten mezarı kazdım ve ölümünü kanıtlamak için iskeletini çıkardım" dedi.

Patna Polis Karakolu Amiri Kiran Prasad Sahu, "Jeetu okuma yazma bilmeyen bir kabile mensubu. Yasal mirasçı ya da hesap yetkilisinin ne olduğunu bilmiyor. Banka görevlileri, ölen bir kişinin hesabından para çekme prosedürünü ona anlatmakta başarısız oldu" açıklamasını yaptı.

YENİDEN MEZARLIĞA DEFNEDİLDİ

Jeetu Munda’nın kız kardeşine ait iskelet kalıntıları da polis gözetiminde yeniden mezarlığa defnedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

